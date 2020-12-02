Футболист «Ордабасы» устроил драку с ассистентом главного тренера
Случилось это после последнего матча в КПЛ.
Случилось это после последнего матча в КПЛ.
Расставание главного тренера «Ордабасы» Кахабера Цхададзе с командой получилось скандальным. Дошло до рукоприкладства, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем
«Сразу после матча последнего тура с “Окжетпесом” один из футболистов команды устроил драку с помощником Цхададзе. В чем причина — понять сложно. Очевидцы утверждают, что ассистент тренера Чихрадзе за несколько минут до конца игры подозвал одного из запасных, дал задание разминаться и переодеваться. Игрок выполнил установку и подошел к главному тренеру. А тот стал возмущаться. Мол, тебя кто звал? И все на повышенных тонах. Игрок вернулся на трибуну. А после матча, в раздевалке, футболист отказался пожимать руку Чихрадзе. Слово за слово, и игрок нанес мощный удар в челюсть грузинскому тренеру. Началась потасовка, но руководство клуба быстро разняло дерущихся. Об ужасном микроклимате в шымкентском коллективе разговоры ходят давно. Игроки недовольны грубым обращением со стороны главного тренера. Подтверждением этому может служить следующий факт: вечером в ресторане отеля должен был состояться прощальный командный ужин. Но никто на него не явился», — говорится в тексте.
Напомним, что «Ордабасы» завершил сезон на пятом месте. 52-летний Цхададзе работает в клубе с 2018 года. До этого возглавлял «Кайрат» в период 2016—2017 годов.