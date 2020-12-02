Шокировали «Астану», удивляли стилем, не прогадали с трансферами. «Каспий» — итоги сезона КПЛ-2020

Актау — в премьер-лиге, это звучало интригующе и местный клуб «Каспий» действительно не оставил многих, даже нейтральных болельщиков равнодушными. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о ключевых факторах успешной кампании дебютанта КПЛ.

Команда Каспий

Лучший игрок

У Биллала Себаихи неплохая статистика для игрока из команды-аутсайдера, но при этом стоит учитывать, что он был крайне органичен в системе игры Срджана Благоевича, она позволяла ему проявить свои лучшие качества. Полузащитник с французским паспортом был штатным пенальтистом команды, поэтому ему удалось оформить сразу четыре гола (три из них с «точки») и присовокупить к этому еще три голевые передачи. Да, Себаихи уже не молод, но все-таки он дал определенное качество в скромных условиях.

Лучший матч

Самый впечатляющий матч «Каспия» в этом году состоялся в том числе благодаря вышеназванному герою. Себаихи оформил гол+пас в игре с «Астаной» и это принесло «Каспию» не только сверхценные три очка, но и один из самых сенсационных результатов этого сезона. Безусловно, победа команды из Актау над шестикратным чемпионом страны не обошлась без доли удачи, но все же стоит сказать браво игрокам «Каспия», которые сумели воспользоваться кризисным состоянием столичного клуба.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/eeD5GhQIklo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Оценка селекции

Почти все новички, которых подписал «Каспий» были максимально задействованы в сезоне, что уже говорит о многом. И нельзя не забывать о том, что Срджан Благоевич лишился прямо по ходу турнира сразу нескольких футболистов, пошедших на повышение в другие клубы КПЛ. Милошевич, Букорац, Адамс и Себаихи действительно помогли «Каспию». Главные просчеты клуба были допущены в атакующей линии — российский вингер Владислав Сиротов и украинский нападающий Максим Марусич вдвоем суммарно оформили ровно одно результативное действие.

Оценка по сезону