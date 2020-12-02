Шокировали «Астану», удивляли стилем, не прогадали с трансферами. «Каспий» — итоги сезона КПЛ-2020
В этом году они в одиночку представляли западный регион.
В этом году они в одиночку представляли западный регион.
Актау — в
У Биллала Себаихи неплохая статистика для игрока из
Самый впечатляющий матч «Каспия» в этом году состоялся в том числе благодаря вышеназванному герою. Себаихи оформил гол+пас в игре с «Астаной» и это принесло «Каспию» не только сверхценные три очка, но и один из самых сенсационных результатов этого сезона. Безусловно, победа команды из Актау над шестикратным чемпионом страны не обошлась без доли удачи, но все же стоит сказать браво игрокам «Каспия», которые сумели воспользоваться кризисным состоянием столичного клуба.
Почти все новички, которых подписал «Каспий» были максимально задействованы в сезоне, что уже говорит о многом. И нельзя не забывать о том, что Срджан Благоевич лишился прямо по ходу турнира сразу нескольких футболистов, пошедших на повышение в другие клубы КПЛ. Милошевич, Букорац, Адамс и Себаихи действительно помогли «Каспию». Главные просчеты клуба были допущены в атакующей линии — российский вингер Владислав Сиротов и украинский нападающий Максим Марусич вдвоем суммарно оформили ровно одно результативное действие.
«Каспий» много хвалили за стиль игры, футболисты восхищались тренерскими идеями и подходом Благоевича и клуб, в конце концов, сохранил место в КПЛ. Но надо учитывать, что на финише «Каспий» несколько отошел от привычных установок и переключился к более рациональным решениям, поскольку в столь вязкой, оборонительной лиге простые алгоритмы зачастую работают лучше эффектных. «Каспий» — интересный и перспективный проект, который расширяет футбольную географию страны и позволяет надеяться, что на западе будет настоящее противостояние сразу между тремя командами из этой области.