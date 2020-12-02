Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Краснодар
Ренн
Футбол. Еврокубки
20:55
Истанбул Башакшехир
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
23:00
Брюгге
Зенит
Футбол. Еврокубки
23:00
Севилья
Челси
Футбол. Еврокубки
23:00
Боруссия Д
Лацио
Футбол. Еврокубки
23:00
Ювентус
Динамо К
Футбол. Еврокубки
23:00
Ференцварош
Барселона
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Юнайтед
ПСЖ
Все события
Фоторепортажи
15Россия без побед: ЦСКА не смог обыграть «Фейеноорд»
8Сербия забила пять мячей сборной России в Лиге наций
19:51 (мск), источник: Чемпионат.com

В Немецком футбольном союзе хотят, чтобы Клопп готовил сборную Германии к Евро-2024

Руководство Немецкого футбольного союза (DFB) хочет видеть на посту главного тренера сборной Германии нынешнего наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа, сообщает Sport Bild.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

По информации источника, действующий главный тренер немецкой сборной Германии Йоахим Лёв будет готовить команду и к чемпионату мира 2022 года, если сборная сможет дойти до полуфинала Евро-2021. Контракт 60-летнего специалиста с DFB истекает после мундиаля, который пройдёт в Катаре.

После чемпионата мира руководство DFB планирует связаться Клоппом и обсудить с ним возможное назначение на пост главного тренера сборной Германии. В DFB рассчитывают, что Клопп будет готовить сборную к домашнему чемпионату Европы 2024 года. Напомним, контракт немецкого специалиста с «Ливерпулем» рассчитан до 2024 года.

 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
«Локомотив» не доехал. Клубы из России не выступят в плей-офф ЛЧ
Гончаренко пропустит матч с «Химками» из-за дисквалификации
СМИ: Месси оштрафован за показ футболки в память о Марадоне
Хабиб назвал условие, при котором он может возобновить карьеру
Как русский пилот будет обыгрывать сына великого Шумахера
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет со зрителями
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь