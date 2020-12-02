В Немецком футбольном союзе хотят, чтобы Клопп готовил сборную Германии к Евро-2024

По информации источника, действующий главный тренер немецкой сборной Германии Йоахим Лёв будет готовить команду и к чемпионату мира 2022 года, если сборная сможет дойти до полуфинала Евро-2021. Контракт 60-летнего специалиста с DFB истекает после мундиаля, который пройдёт в Катаре.



После чемпионата мира руководство DFB планирует связаться Клоппом и обсудить с ним возможное назначение на пост главного тренера сборной Германии. В DFB рассчитывают, что Клопп будет готовить сборную к домашнему чемпионату Европы 2024 года. Напомним, контракт немецкого специалиста с «Ливерпулем» рассчитан до 2024 года.