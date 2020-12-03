СМИ: Почеттино и Рауль претендуют на пост главного тренера «Реала»

В настоящее время главным тренером «Реала» является Зинедин Зидан.
По информации источника, руководство клуба недовольно результатами команды.
«Реал» не может победить в чемпионате Испании три игры подряд (два поражения, одна ничья), а в Лиге чемпионов проиграл украинскому «Шахтеру» (0:2) и опустился на третье место в группе B.
48-летний Почеттино является приоритетным вариантом. Последним местом работы аргентинца был английский «Тоттенхэм». Рауль, которому в июне исполнилось 43 года, является рекордсменом «Реала» по количеству матчей (741) и в данный момент возглавляет резервную команду мадридцев — «Кастилью».
После десяти матчей чемпионата Испании «Реал» занимает четвертое место, набрав 17 очков.