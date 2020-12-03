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10:26 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Почеттино и Рауль претендуют на пост главного тренера «Реала»

ТАСС, 3 декабря. Испанский футбольный клуб «Реал» рассматривает Маурисио Почеттино и Рауля в качестве потенциальных кандидатов на пост главного тренера команды. Об этом сообщает газета Marca.

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В настоящее время главным тренером «Реала» является Зинедин Зидан.

Ruptly

По информации источника, руководство клуба недовольно результатами команды.

Команда
Реал

«Реал» не может победить в чемпионате Испании три игры подряд (два поражения, одна ничья), а в Лиге чемпионов проиграл украинскому «Шахтеру» (0:2) и опустился на третье место в группе B.

48-летний Почеттино является приоритетным вариантом. Последним местом работы аргентинца был английский «Тоттенхэм». Рауль, которому в июне исполнилось 43 года, является рекордсменом «Реала» по количеству матчей (741) и в данный момент возглавляет резервную команду мадридцев — «Кастилью».

После десяти матчей чемпионата Испании «Реал» занимает четвертое место, набрав 17 очков.

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