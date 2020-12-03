«Кайрат» объявил об уходе легионера и своего воспитанника

Конрад присоединился к «Кайрату» в январе 2019 года. Всего за алматинский клуб полузащитник сыграл 43 матча, в которых забил шесть голов и отдал 11 ассистов.

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Даиров является воспитанником «Кайрата». В 2012 году защитник начал выступать за дублирующий состав клуба. Дебют в премьер-лиге случился в 2016-м, когда он вышел на поле в игре против «Ордабасы». За основной состав провел шесть матчей.