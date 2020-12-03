«Кайрат» объявил об уходе легионера и своего воспитанника
Алматинцы в этом сезоне стали чемпионами.
Алматинцы в этом сезоне стали чемпионами.
Польский хавбек Конрад Вжесиньски и казахстанский защитник Нурлан Даиров покинули «Кайрат», сообщает официальный сайт клуба.
У обоих футболистов завершились сроки действия контрактов.
Конрад присоединился к «Кайрату» в январе 2019 года. Всего за алматинский клуб полузащитник сыграл 43 матча, в которых забил шесть голов и отдал 11 ассистов.
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Даиров является воспитанником «Кайрата». В 2012 году защитник начал выступать за дублирующий состав клуба. Дебют в
В минувшем сезоне «Кайрат» стал чемпионом, завоевав первое «золото» КПЛ за 16 лет.