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11:02 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» объявил об уходе легионера и своего воспитанника

Алматинцы в этом сезоне стали чемпионами.

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Польский хавбек Конрад Вжесиньски и казахстанский защитник Нурлан Даиров покинули «Кайрат», сообщает официальный сайт клуба.

Команда
Кайрат

У обоих футболистов завершились сроки действия контрактов.

Конрад присоединился к «Кайрату» в январе 2019 года. Всего за алматинский клуб полузащитник сыграл 43 матча, в которых забил шесть голов и отдал 11 ассистов.
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Даиров является воспитанником «Кайрата». В 2012 году защитник начал выступать за дублирующий состав клуба. Дебют в премьер-лиге случился в 2016-м, когда он вышел на поле в игре против «Ордабасы». За основной состав провел шесть матчей.

В минувшем сезоне «Кайрат» стал чемпионом, завоевав первое «золото» КПЛ за 16 лет.

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