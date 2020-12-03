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11:05 (мск), источник: Vesti.kz

С «Астаной» или новым клубом? Григорчук назвал самое ценное чемпионство

Новую команду он возглавил в сентябре.

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Экс-наставник «Астаны» Роман Григорчук сравнил чемпионский титул в Казахстане с недавно завоеванным в Беларуси, сообщает football24.az.

Украинский специалист привел к титулу солигорский «Шахтер», который возглавил в сентябре.

— До этого вы были чемпионом Казахстана. Какое чемпионство дороже: с «Астаной» или с «Шахтером»?

Команда
Шахтер С

— Как я уже сказал, все чемпионаты были разными. Я добился этого в Латвии раньше, чем в Казахстане. Как бы ни было сложно добиться этого в Беларуси в этом году, я особенно горжусь самым сложным, самым ценным, тем, которое было достигнуто в 2019 году с «Астаной». Потому что это было достигнуто в невероятно сложной ситуации. В то время у нас был очень сложный период, тяжелый сезон. Тем не менее мы смогли стать чемпионами и попасть в группу Лиги чемпионов. К тому же у нас была победа над «Манчестер Юнайтед» в группе. Поэтому чемпионство с «Астаной» для меня по-прежнему на первом месте.

— Уехав из Азербайджана, вы дважды за два года становились чемпионом. Получается, что в Казахстане и Беларуси нет такой сильной команды, как «Карабах»?

— Вы правильно сказали, что «Карабах» и сильная, и умная команда. У него отличная репутация и большой опыт. Если можно так сказать, в Азербайджане мы немного смогли их напугать. Но, конечно, нужно было проделать очень много, огромный объем серьезной работы, чтобы лишить агдамцев лидирующей позиции. Для этого нужна команда с хорошими кадрами. Я всегда говорил и повторяю сейчас, что «Карабах» был для меня топ-клубом, где все построено на высоком уровне. Эта команда может быть примером для многих.

Напомним, в январе Григорчук покинул «Астану». В столичном клубе украинец работал с июня по август 2018 года и весь сезон-2019. В прошлом сезоне «Астана» под его руководством выиграла Суперкубок и чемпионат Казахстана, а также дошла до группы Лиги Европы.

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