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11:59 (мск), источник: Vesti.kz

Пообещали, но затем обманули? Капитан «Тобола» рассказал правду про премиальные за второе место в КПЛ

Костанайцы обошли «Астану».

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Капитан «Тобола» Азат Нургалиев поделился впечатлениями от завоевания серебряных медалей казахстанской премьер-лиги, сообщает пресс-служба костанайского клуба.

— Хочу поздравить всех болельщиков с завоеванием серебряных медалей чемпионата. Для клуба и региона это большое достижение. Я могу сказать от лица команды, что мы приложили все силы, чтобы добиться этого результата.

Мы понимаем, что в такое сложное время нельзя решать серьезные задачи без поддержки руководства. В этом году в клубе была проделана большая работа, чтобы игроки были сосредоточены только на футболе, не отвлекаясь на бытовые мелочи. Я хотел бы поблагодарить за этот сезон руководство клуба, тренерский штаб, персонал и, конечно, моих партнеров по команде. Мы добились этого результата вместе!

Команда
Тобол Кс

Особо отмечу вклад в это «серебро» акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова. Это настоящий футбольный аким, который делает очень много для развития этого вида спорта в регионе. Мы чувствовали поддержку Архимеда Бегежановича даже во время жесткого карантина, когда в других клубах были серьезные проблемы с финансами. Во всем был профессиональный подход. По ходу этого непростого сезона зарплаты и премии всегда выплачивались без задержек, что очень важно с психологической точки зрения.

Недавно прочитал в интернете, что нам якобы пообещали премиальные за второе место, но затем обманули. Такого не было! Я думаю, что ни у кого из команды сейчас не может быть никаких финансовых претензий к «Тоболу». Все, что положено по контрактам, мы получили в срок.

Добавлю, что после игры с «Шахтером» Архимед Бегежанович вышел с нами на видеосвязь, чтобы лично поздравить с серебряными медалями. Я от лица команды поблагодарил акима области за всестороннюю поддержку клуба в нынешней экономической ситуации. Самое важное — что нам удалось выполнить задачу и заработать медали для города и «Тобола»!

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