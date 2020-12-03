Плацдарм для молодых, хаотичная селекция, вратарь из «Локомотива». «Кызыл-Жар» — итоги сезона КПЛ-2020

Очень разнородный состав, репутация балансирующей между КПЛ и первой лигой команды, скромные ресурсы — все это про «Кызыл-Жар». Корреспондент Vesti.kz выделяет главные особенности прошедшего сезона для клуба из Петропавловска.

Лучший игрок.

Среди полевых игроков у «Кызыл-Жара» нет явного лидера, ни статистически, ни визуально, крепкий коллектив, но так, чтобы кто-то выделялся — увы нет. Но есть вратарь — Мирослав Лобанцев. Некогда надежда московского «Локомотива» быстро стал первым номером в команде из Петропавловска и стремительно набрал форму, которая позволила ему котироваться на уровне лучших киперов всей лиги.

У Лобанцева шесть сухих матчей из 18, без его уверенной игры клуб мог и не сохранить прописку в высшем дивизионе. Мы еще поговорим про трансферы «Кызыл-Жара», но именно эта сделка является успешной, к тому же это игрок без статуса легионера и в хорошем возрасте — 25 лет.

Лучший матч.

Да, «Кызыл-Жару» удалось обыграть «Кайрат», но это был матч, где алматинцы были в резервном составе, без турнирной мотивации, но при этом даже в таких обстоятельствах петропавловцы с трудом дожали соперника.

Более важным и определяющим стал результат матча с «Жетысу» в 16-м туре. «Кызыл-Жар» добыл три очка в самый пик борьбы за выживание. Способность собраться в тяжелый момент и обыграть вязкого, столь же мотивированного и превосходящего в классе оппонента — это то, что помогло в итоге «Кызыл-Жару» остаться в премьер-лиге.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/uyESPFekHZo" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Оценка по селекции.

Безусловно, нельзя не учитывать очень скромные финансовые возможности «Кызыл-Жара», но все же множество сделок клуба вызывали вопросы даже на стадии подписания. Зенькович, Цецхладзе, Безлихотнов, Корян, Маркелов — абсолютно пустые вложения без отдачи, и показательно, что многие из них находились в клубе недолгое время.

Помимо Лобанцева со знаком плюс стоит оценить подписание центрального защитника молодежной сборной Казахстана Алибека Касыма и опорного полузащитника из Кот-д`Ивуара Мусса Коне. Именно эти три игрока наверняка будут вызывать спрос среди более статусных команд КПЛ в предстоящее трансферное окно.

Оценка по сезону.