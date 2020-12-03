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14:20 (мск), источник: Vesti.kz

Плацдарм для молодых, хаотичная селекция, вратарь из «Локомотива». «Кызыл-Жар» — итоги сезона КПЛ-2020

Команда Вячеслава Руснака финишировала на девятом месте.

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Очень разнородный состав, репутация балансирующей между КПЛ и первой лигой команды, скромные ресурсы — все это про «Кызыл-Жар». Корреспондент Vesti.kz выделяет главные особенности прошедшего сезона для клуба из Петропавловска.

Команда
Кызыл-Жар

Лучший игрок.

Среди полевых игроков у «Кызыл-Жара» нет явного лидера, ни статистически, ни визуально, крепкий коллектив, но так, чтобы кто-то выделялся — увы нет. Но есть вратарь — Мирослав Лобанцев. Некогда надежда московского «Локомотива» быстро стал первым номером в команде из Петропавловска и стремительно набрал форму, которая позволила ему котироваться на уровне лучших киперов всей лиги.

У Лобанцева шесть сухих матчей из 18, без его уверенной игры клуб мог и не сохранить прописку в высшем дивизионе. Мы еще поговорим про трансферы «Кызыл-Жара», но именно эта сделка является успешной, к тому же это игрок без статуса легионера и в хорошем возрасте — 25 лет.

Лучший матч.

Да, «Кызыл-Жару» удалось обыграть «Кайрат», но это был матч, где алматинцы были в резервном составе, без турнирной мотивации, но при этом даже в таких обстоятельствах петропавловцы с трудом дожали соперника.

Более важным и определяющим стал результат матча с «Жетысу» в 16-м туре. «Кызыл-Жар» добыл три очка в самый пик борьбы за выживание. Способность собраться в тяжелый момент и обыграть вязкого, столь же мотивированного и превосходящего в классе оппонента — это то, что помогло в итоге «Кызыл-Жару» остаться в премьер-лиге.

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Оценка по селекции.

Безусловно, нельзя не учитывать очень скромные финансовые возможности «Кызыл-Жара», но все же множество сделок клуба вызывали вопросы даже на стадии подписания. Зенькович, Цецхладзе, Безлихотнов, Корян, Маркелов — абсолютно пустые вложения без отдачи, и показательно, что многие из них находились в клубе недолгое время.

Помимо Лобанцева со знаком плюс стоит оценить подписание центрального защитника молодежной сборной Казахстана Алибека Касыма и опорного полузащитника из Кот-д`Ивуара Мусса Коне. Именно эти три игрока наверняка будут вызывать спрос среди более статусных команд КПЛ в предстоящее трансферное окно.

Оценка по сезону.

«Кызыл-Жар» в последние годы воспринимается как команда-лифт и естественно, если клуб не падает в первую лигу после возвращения в КПЛ — это уже успех. Очевидно, что у клуба нет возможностей для прогресса, даже для постепенного, это расстраивает, но тогда хочется наблюдать за тем, как «Кызыл-Жар» дает развиваться или даже перезагружает карьеры молодых казахстанцев. Касым, Соколенко, Максим Скорых — есть надежда, что для них Петропавловск это период роста и дальше они смогут сделать более серьезный шаг и сильно прибавить.

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