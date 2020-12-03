Российский бизнесмен Зингаревич в ближайшее время начнет переговоры о покупке ФК «Ботев»

Бизнесмен в четверг посетил Димитрова, который восстанавливается после травмы, в его доме.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--23516159c86a78e8dd61" data-vnd="23516159c86a78e8dd61" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=23516159c86a78e8dd61" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Команда Ботев Пл

«Договоренность о встрече была достигнута до инцидента. На ней были заявлены серьезные намерения об инвестициях в “Ботев”. Он и его команда проявили интерес к тренировочной базе клуба, состоянию детско-юношеской спортивной школы. Комментировали, как продолжается строительство стадиона и когда он будет готов», — сообщил Дмитров.

«В ближайшие дни начнутся переговоры о продаже акций клуба. Я оптимист, с появлением таких спонсоров “Ботев” вернется туда, где ему место [на лидирующие позиции в болгарском футболе]», — добавил мэр Пловдива.