Полузащитник «Астаны» решил уехать в российский клуб
Его контракт подошел к концу.
Его контракт подошел к концу.
Футболист столичной «Астаны» Иван Маевский определился с вариантом продолжения карьеры, сообщает корреспондент Vesti.kz.
32-летний полузащитник получил приглашение от одного из клубов российской
Контракт белорусского футболиста с «Астаной» подошел к концу. Стороны решили соглашение не продлевать.
За столичный клуб Маевский выступает с 2017 года. Трижды становился чемпионом Казахстана в его составе, выступал в групповом этапе Лиги Европы. За сборную Беларуси опорный полузащитник сыграл 40 матчей.