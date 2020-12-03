Полузащитник «Астаны» решил уехать в российский клуб

Футболист столичной «Астаны» Иван Маевский определился с вариантом продолжения карьеры, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Астана

32-летний полузащитник получил приглашение от одного из клубов российской премьер-лиги. Новая команда Маевского занимает место во второй восьмерке чемпионата России.

Контракт белорусского футболиста с «Астаной» подошел к концу. Стороны решили соглашение не продлевать.