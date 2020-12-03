Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
ЦСКА
Вольфсбергер
Футбол. Еврокубки
20:55
Фейеноорд
Динамо З
Футбол. Еврокубки
20:55
АЕК
Брага
Футбол. Еврокубки
20:55
Заря Лг
Лестер
Футбол. Еврокубки
20:55
Милан
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:55
Лилль
Спарта П
Футбол. Еврокубки
20:55
Карабах
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
20:55
Сивасспор
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
20:55
ЛАСК
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
20:55
Антверпен
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
20:55
Гент
Слован Л
Футбол. Еврокубки
20:55
Црвена Звезда
Хоффенхайм
Футбол. Еврокубки
23:00
Рома
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
23:00
ЧФР
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
23:00
Арсенал
Рапид В
Футбол. Еврокубки
23:00
Мольде
Дандолк
Футбол. Еврокубки
23:00
Славия Пр
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
23:00
Ницца
Байер
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Лех
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Стандард Л
Футбол. Еврокубки
23:00
Гранада
ПСВ
Футбол. Еврокубки
23:00
Омония
ПАОК
Футбол. Еврокубки
23:00
АЗ
Наполи
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал Сосьедад
Риека
Все события
Фоторепортажи
14«Краснодар» — «Ренн»: Гол Берга, первая победа и путевка в Лигу Европы
10«Зенит» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
15:39 (мск), источник: Vesti.kz

Полузащитник «Астаны» решил уехать в российский клуб

Его контракт подошел к концу.

Наверх

Футболист столичной «Астаны» Иван Маевский определился с вариантом продолжения карьеры, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Астана

32-летний полузащитник получил приглашение от одного из клубов российской премьер-лиги. Новая команда Маевского занимает место во второй восьмерке чемпионата России.

Контракт белорусского футболиста с «Астаной» подошел к концу. Стороны решили соглашение не продлевать.

За столичный клуб Маевский выступает с 2017 года. Трижды становился чемпионом Казахстана в его составе, выступал в групповом этапе Лиги Европы. За сборную Беларуси опорный полузащитник сыграл 40 матчей.

Читайте также
Сомнительное лидерство одних и уникальность других. Какие клубы больше всего получали красные карточки в КПЛ-2020
Успех и провал. «Краснодар» - в плей-офф ЛЕ, «Зенит» вылетел
Назван лучший тренер ноября в РПЛ
«Скоро рванет»: Червиченко об уходе Газизова из «Спартака»
Стали известны претенденты на пост главного тренера «Реала»
Неймар заявил о необходимости воссоединения с Месси
Футболист ЦСКА стал лауреатом премии «Джентльмен года»
Ташуев рассказал, почему Семак не справляется в «Зените»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь