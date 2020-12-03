АПЛ выделит EFL финансовую помощь в 250 миллионов фунтов

Как отмечается в сообщении, EFL и премьер-лига завершили переговоры о размере помощи для решения «неотложных финансовых проблем, с которыми сталкиваются клубы EFL из-за пандемии COVID-19».

«Выплаты в размере 50 миллионов фунтов в виде грантов согласованы для клубов League One и League Two (третий и четвертый дивизионы), в то время как премьер-лига предоставит клубам Championship (вторая лига) беспроцентные кредиты на общую сумму 200 миллионов фунтов», — говорится в сообщении.

Клубы премьер-лиги окончательно одобрили соглашение на собрании в четверг, ранее сделка была утверждена советом EFL, действующим от имени своих членов.