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16:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

АПЛ выделит EFL финансовую помощь в 250 миллионов фунтов

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Английская премьер-лига выделит Английской футбольной лиге (EFL, объединяет дивизионы со второго по четвертый) 250 миллионов фунтов (более 275 миллионов евро) в качестве финансовой помощи в условиях пандемии коронавируса, сообщается на сайте премьер-лиги.

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Как отмечается в сообщении, EFL и премьер-лига завершили переговоры о размере помощи для решения «неотложных финансовых проблем, с которыми сталкиваются клубы EFL из-за пандемии COVID-19».

«Выплаты в размере 50 миллионов фунтов в виде грантов согласованы для клубов League One и League Two (третий и четвертый дивизионы), в то время как премьер-лига предоставит клубам Championship (вторая лига) беспроцентные кредиты на общую сумму 200 миллионов фунтов», — говорится в сообщении.

Клубы премьер-лиги окончательно одобрили соглашение на собрании в четверг, ранее сделка была утверждена советом EFL, действующим от имени своих членов.

«Все футбольные клубы по-прежнему несут значительные финансовые потери из-за пандемии, но сегодня клубы премьер-лиги единогласно согласились предоставить дополнительное финансирование и поддержку клубам EFL, испытывающим реальные финансовые трудности», — сказал исполнительный директор премьер-лиги Ричард Мастерс.

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