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16:32 (мск), источник: Vesti.kz

Сомнительное лидерство одних и уникальность других. Какие клубы больше всего получали красные карточки в КПЛ-2020

Некоторые команды избежали удалений.

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Источник: РИА "Новости"

Единственный неудачник КПЛ-2020 «Окжетпес» оказался лидером по удалениям в завершившимся сезоне. Игроки кокшетауского клуба заработали четыре красные карточки, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во всех случаях, когда «Окжетпес» оставался в меньшинстве, команда Андрея Карповича проиграла.

По три раза с поля изгонялись игроки «Шахтера», «Жетысу», «Кайсара» и «Тараза».

Команда
Окжетпес

При этом уникальность «Шахтера» заключается в том, что это не помешало клубу во всех матчах, где происходили удаления, одерживать победы. «Тараз» в неполном составе одну встречу выиграл и в двух уступил. «Кайсар» два матча из трех, находясь в меньшинстве, завершил вничью, а в одной проиграл. «Жетысу» во всех играх оставшись в меньшинстве уступил.

Дважды в завершившимся сезоне в меньшинстве оставались «Кайрат», «Ордабасы» и «Каспий». Из этой тройки только «Каспию» удалось один матч оставшись в меньшинстве завершить вничью.

Примечательно, что «Кайрат», если не считать изгнания Алексея Шпилевского на трибуны во втором туре, долгое время играл без удалений, но в первом матче после завоевания чемпионства против «Кызыл-Жар СК» две красные карточки, показанные Нурлану Даирову и Камо Оганесяну, не позволили алматинцам встать в один ряд с «Тоболом» и «Астаной» и, собственно, «Кызыл-Жар СК» — единственными клубами, игроки которых не удалялись в КПЛ-2020.

Напомним, «Кайрат» досрочно стал чемпионом Казахстана, выиграв трофей впервые за 16 лет. «Тобол» взял «серебро», а «Астана» завоевала бронзовые медали. Четвертым представителем Казахстана в еврокубках станет «Шахтер». Карагандинский клуб выступит на международной арене впервые с 2014 года.

Единственным клубом, который по итогам сезона покидает премьер-лигу, стал «Окжетпес», занявший одиннадцатое место. На место кокшетаусцев и отказавшегося от выступлений в КПЛ «Иртыша» в будущем сезоне придут «Атырау» и «Актобе», победившие в своих конференциях в первой лиге.

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