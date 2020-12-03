Сомнительное лидерство одних и уникальность других. Какие клубы больше всего получали красные карточки в КПЛ-2020

Единственный неудачник КПЛ-2020 «Окжетпес» оказался лидером по удалениям в завершившимся сезоне. Игроки кокшетауского клуба заработали четыре красные карточки, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во всех случаях, когда «Окжетпес» оставался в меньшинстве, команда Андрея Карповича проиграла.

По три раза с поля изгонялись игроки «Шахтера», «Жетысу», «Кайсара» и «Тараза».

Команда Окжетпес

При этом уникальность «Шахтера» заключается в том, что это не помешало клубу во всех матчах, где происходили удаления, одерживать победы. «Тараз» в неполном составе одну встречу выиграл и в двух уступил. «Кайсар» два матча из трех, находясь в меньшинстве, завершил вничью, а в одной проиграл. «Жетысу» во всех играх оставшись в меньшинстве уступил.

Дважды в завершившимся сезоне в меньшинстве оставались «Кайрат», «Ордабасы» и «Каспий». Из этой тройки только «Каспию» удалось один матч оставшись в меньшинстве завершить вничью.

Примечательно, что «Кайрат», если не считать изгнания Алексея Шпилевского на трибуны во втором туре, долгое время играл без удалений, но в первом матче после завоевания чемпионства против «Кызыл-Жар СК» две красные карточки, показанные Нурлану Даирову и Камо Оганесяну, не позволили алматинцам встать в один ряд с «Тоболом» и «Астаной» и, собственно, «Кызыл-Жар СК» — единственными клубами, игроки которых не удалялись в КПЛ-2020.

Напомним, «Кайрат» досрочно стал чемпионом Казахстана, выиграв трофей впервые за 16 лет. «Тобол» взял «серебро», а «Астана» завоевала бронзовые медали. Четвертым представителем Казахстана в еврокубках станет «Шахтер». Карагандинский клуб выступит на международной арене впервые с 2014 года.