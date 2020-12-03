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20:00 (мск), источник: Vesti.kz

Польский хавбек попрощался с «Кайратом»

Польский хавбек Конрад Вжесиньски попрощался с «Кайратом», сообщают Vesti.kz. Он опубликовал обращение к алматинской команде в своем Instagram, пожелав ей удачи.

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Полузащитник присоединился к «Кайрату» в январе 2019-го года. Всего за алматинский клуб он сыграл 43 матча, в которых отличился шесть раз и отдал 11 ассистов.

«Спасибо тебе, “Кайрат”, за эти два года. Мне было очень приятно играть в таком клубе. Также я хочу сказать спасибо своим товарищам по команде. Удачи!», — написал Вжесиньски.

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