Польский хавбек попрощался с «Кайратом»

Полузащитник присоединился к «Кайрату» в январе 2019-го года. Всего за алматинский клуб он сыграл 43 матча, в которых отличился шесть раз и отдал 11 ассистов.

«Спасибо тебе, “Кайрат”, за эти два года. Мне было очень приятно играть в таком клубе. Также я хочу сказать спасибо своим товарищам по команде. Удачи!», — написал Вжесиньски.