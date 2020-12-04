Источник: Месси перейдёт в «ПСЖ» летом 2021 года
Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси перейдёт во французский «Пари Сен-Жермен» в летнее трансферное окно 2021 года, сообщил журналист RMC Sport Даниэль Риоло.
Аргентинский форвард «Барселоны» Лионель Месси перейдёт во французский «Пари Сен-Жермен» в летнее трансферное окно 2021 года, сообщил журналист RMC Sport Даниэль Риоло.
«Месси будет в “ПСЖ” в следующем году. Это не шутка. Месси будет в “ПСЖ” в следующем году», — заявил Риоло.
Минувшим летом Месси пытался досрочно разорвать контракт с каталонским клубом. Нападающий вступил в конфликт с руководством
Его контракт с «Барселоной» истечёт как раз летом следующего года.