«Наполи» согласовал новый контракт с Гаттузо
Руководство Наполи согласовало новый контракт с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо. Об этом сообщил спортивный директор неаполитанцев Кристиано Джунтоли, не уточнив детали соглашения.
Руководство Наполи согласовало новый контракт с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо. Об этом сообщил спортивный директор неаполитанцев Кристиано Джунтоли, не уточнив детали соглашения.
«Мы достигли соглашения. Документы были оформлены на этой неделе», — цитирует Джунтоли Sky Sport Italia.
Гаттузо возглавляет неаполитанцев с декабря 2019 года. Действующий контракт 42-летнего специалиста рассчитан до лета 2021 года.
В Серии А после 9 туров «Наполи» с 17 очками делит 4−6 места с «Ювентусом» и «Ромой», отставая от лидирующего «Милана» на 6 баллов. В Лиге Европы неаполитанцы с 10 очками после 5 туров возглавляют группу F, хотя еще не гарантировали себе выход в