«Наполи» согласовал новый контракт с Гаттузо

В Серии А после 9 туров «Наполи» с 17 очками делит 4−6 места с «Ювентусом» и «Ромой», отставая от лидирующего «Милана» на 6 баллов. В Лиге Европы неаполитанцы с 10 очками после 5 туров возглавляют группу F, хотя еще не гарантировали себе выход в плей-офф.