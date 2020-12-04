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09:54 (мск), источник: Sport24

«Наполи» согласовал новый контракт с Гаттузо

Руководство Наполи согласовало новый контракт с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо. Об этом сообщил спортивный директор неаполитанцев Кристиано Джунтоли, не уточнив детали соглашения.

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Источник: AP 2020

«Мы достигли соглашения. Документы были оформлены на этой неделе», — цитирует Джунтоли Sky Sport Italia.

Гаттузо возглавляет неаполитанцев с декабря 2019 года. Действующий контракт 42-летнего специалиста рассчитан до лета 2021 года.

В Серии А после 9 туров «Наполи» с 17 очками делит 4−6 места с «Ювентусом» и «Ромой», отставая от лидирующего «Милана» на 6 баллов. В Лиге Европы неаполитанцы с 10 очками после 5 туров возглавляют группу F, хотя еще не гарантировали себе выход в плей-офф.

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