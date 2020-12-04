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14:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Месси — лучший форвард года по версии ESPN. Клопп признан лучшим тренером

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим форвардом 2020 года по версии ESPN.

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Источник: AP 2020

Ранее на сайте было опубликовано 100 лучших футболистов этого года по позициям.

На втором месте среди лучших нападающих оказался игрок ПСЖ Киллиан Мбаппе, третьим стал форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

В топ-10 вошли Неймар — ПСЖ, Мохамед Салах — «Ливерпуль», Пьер-Эмерик Обамеянг — «Арсенал», Сон Хын Мин — «Тоттенхэм», Пауло Дибала — «Ювентус», Маркус Рэшфорд — «Манчестер Юнайтед» и Йосип Иличич — «Аталанта».

Лучшим тренером назван наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп. В топ-3 вошли Ханс-Дитер Флик — «Бавария» и Хосеп Гвардиола — «Манчестер Сити».

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