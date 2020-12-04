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16:55 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Руководство университета в Перудже отстранили из-за подставного экзамена Суареса

ТАСС, 4 декабря. Руководство Университета для иностранцев Перуджи отстранено на восемь месяцев из-за фиктивного экзамена по итальянскому языку, организованного для уругвайского футболиста Луиса Суареса. Об этом сообщает портал Aska News.

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Источник: Reuters

Летом Суарес мог перейти в итальянский «Ювентус», для этого уругвайцу необходимо было сдать экзамен по итальянскому языку и получить гражданство страны. Следователи, которые открыли дело о мошенническом сговоре в отношении преподавателей университета, утверждают, что экзаменуемый заранее знал, на какой вопрос ему придется отвечать. По данным следствия, экзамен состоялся 17 сентября. Однако уже 20 сентября представители «Ювентуса», которые вели переговоры о приобретении уругвайского нападающего испанской «Барселоны», заявили, что вынуждены отказаться от идеи из-за «слишком долгой бюрократической процедуры с получением гражданства, сроки которой выходят за временные рамки работы футбольного рынка».

Суаресу 33 года, после несостоявшегося перехода в «Ювентус» он заключил контракт с испанским «Атлетико», за который в нынешнем сезоне провел девять матчей, забив пять голов и отдав одну голевую передачу.

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