СМИ: Руководство университета в Перудже отстранили из-за подставного экзамена Суареса
ТАСС, 4 декабря. Руководство Университета для иностранцев Перуджи отстранено на восемь месяцев
ТАСС, 4 декабря. Руководство Университета для иностранцев Перуджи отстранено на восемь месяцев
Летом Суарес мог перейти в итальянский «Ювентус», для этого уругвайцу необходимо было сдать экзамен по итальянскому языку и получить гражданство страны. Следователи, которые открыли дело о мошенническом сговоре в отношении преподавателей университета, утверждают, что экзаменуемый заранее знал, на какой вопрос ему придется отвечать. По данным следствия, экзамен состоялся 17 сентября. Однако уже 20 сентября представители «Ювентуса», которые вели переговоры о приобретении уругвайского нападающего испанской «Барселоны», заявили, что вынуждены отказаться от идеи
Суаресу 33 года, после несостоявшегося перехода в «Ювентус» он заключил контракт с испанским «Атлетико», за который в нынешнем сезоне провел девять матчей, забив пять голов и отдав одну голевую передачу.