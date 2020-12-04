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21:40 (мск), источник: БЕЛТА

Игорь Ковалевич продолжит тренировать футболистов «Немана»

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер гродненского «Немана» Игорь Ковалевич остается на своем посту. Новый контракт с наставником сегодня продлен до конца 2021 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Игорь Ковалевич, которому сейчас 52 года, возглавил футболистов «Немана» летом 2016 года. Под его руководством гродненская команда провела 138 матчей чемпионата Беларуси, одержав 58 побед.

В недавно завершившемся национальном первенстве «Неман» до последнего тура претендовал на медали, но в итоге финишировал пятым, набрав 53 очка в 30 проведенных поединках. Чемпионом страны стал солигорский «Шахтер», серебро у борисовского БАТЭ, обладателями бронзовых медалей стали футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа». Четвертое место заняло брестское «Динамо», которое в 2019 году впервые в истории завоевало чемпионский титул.

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