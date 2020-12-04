Игорь Ковалевич продолжит тренировать футболистов «Немана»

Игорь Ковалевич, которому сейчас 52 года, возглавил футболистов «Немана» летом 2016 года. Под его руководством гродненская команда провела 138 матчей чемпионата Беларуси, одержав 58 побед.

В недавно завершившемся национальном первенстве «Неман» до последнего тура претендовал на медали, но в итоге финишировал пятым, набрав 53 очка в 30 проведенных поединках. Чемпионом страны стал солигорский «Шахтер», серебро у борисовского БАТЭ, обладателями бронзовых медалей стали футболисты жодинского «Торпедо-БелАЗа». Четвертое место заняло брестское «Динамо», которое в 2019 году впервые в истории завоевало чемпионский титул.