Ковач рассказал, когда Головин вернется в состав «Монако»

«Головин двигается в правильном направлении. Пока медицинский штаб советует не спешить выпускать его на поле. Травма оказалась более серьезной, чем мы думали ранее. Вероятно, мы подождем еще недельку-вторую, чтобы лишний раз им не рисковать», — сказал Ковач в интервью клубной пресс-службе.