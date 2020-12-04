Ковач рассказал, когда Головин вернется в состав «Монако»
Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал, когда ждать возвращения на поле полузащитника Александра Головина.
Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал, когда ждать возвращения на поле полузащитника Александра Головина.
«Головин двигается в правильном направлении. Пока медицинский штаб советует не спешить выпускать его на поле. Травма оказалась более серьезной, чем мы думали ранее. Вероятно, мы подождем еще
В текущем сезоне Головин принял участие в одном матче за «Монако» и не отметился результативными действиями.