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20:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ковач рассказал, когда Головин вернется в состав «Монако»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал, когда ждать возвращения на поле полузащитника Александра Головина.

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Источник: AFP 2020

«Головин двигается в правильном направлении. Пока медицинский штаб советует не спешить выпускать его на поле. Травма оказалась более серьезной, чем мы думали ранее. Вероятно, мы подождем еще недельку-вторую, чтобы лишний раз им не рисковать», — сказал Ковач в интервью клубной пресс-службе.

В текущем сезоне Головин принял участие в одном матче за «Монако» и не отметился результативными действиями.

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