Клубный чемпионат мира по футболу перенесен в Японию
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Клубный чемпионат мира по футболу 2021 года перенесен из Катара в Японию, сообщается на сайте ФИФА.
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Клубный чемпионат мира по футболу 2021 года перенесен из Катара в Японию, сообщается на сайте ФИФА.
Такое решение принял совет ФИФА. Ранее планировалось, что турнир пройдет
«После переноса обновленного клубного чемпионата мира, который первоначально планировалось провести в 2021 году в даты, ранее зарезервированные для Кубка конфедераций, совет решил, что клубный чемпионат мира в нынешнем формате с семью
«Мы решили организовать клубный чемпионат мира в текущем формате в декабре 2021 года и дать право организовать турнир Японии. Япония имеет давние традиции проведения клубных чемпионатов мира», — сказал Инфантино на
Япония принимала клубный чемпионат мира восемь раз.