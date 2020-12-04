Клубный чемпионат мира по футболу перенесен в Японию

Такое решение принял совет ФИФА. Ранее планировалось, что турнир пройдет 1—11 февраля в Катаре.

«После переноса обновленного клубного чемпионата мира, который первоначально планировалось провести в 2021 году в даты, ранее зарезервированные для Кубка конфедераций, совет решил, что клубный чемпионат мира в нынешнем формате с семью командами-участницами будет организован в более поздний срок в 2021 году, и право проведения этого турнира передано Японии», — говорится в сообщении.

По словам главы ФИФА Джанни Инфантино, клубный чемпионат мира состоится в декабре 2021 года.

«Мы решили организовать клубный чемпионат мира в текущем формате в декабре 2021 года и дать право организовать турнир Японии. Япония имеет давние традиции проведения клубных чемпионатов мира», — сказал Инфантино на пресс-конференции по итогам совета ФИФА.