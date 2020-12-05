«Ювентус» сделал заявление относительно ситуации по Суаресу

«“Ювентус” подтверждает, что сегодня Фабио Паратичи получил информацию о гарантии и праве на защиту. Преступление, на которое опиралась прокуратура в суде Перуджи, относится исключительно к статье 371 Уголовного кодекса (ложная информация прокурору или прокурору международного уголовного суда). “Ювентус” решительно подтверждает правильность работы Паратичи и уверен, что текущие расследования помогут прояснить его позицию в разумные сроки».