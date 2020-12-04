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21:38 (мск), источник: ТАСС

Спортивный директор «Ювентуса» находится под следствием по делу о гражданстве Суареса

ТАСС, 4 декабря. Спортивный директор итальянского клуба «Ювентус» Фабио Паратичи находится под следствием в связи с открытием уголовного дела по махинациям с получением итальянского гражданства уругвайским футболистом Луисом Суаресом. Об этом сообщает пресс-служба «Ювентуса».

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Источник: AFP 2020

«Ювентус» уверен в невиновности Паратичи и выразил надежду на то, что расследование в ближайшее время разъяснит сложившуюся ситуацию.

Суарес мог присоединиться к «Ювентусу» при наличии паспорта Европейского союза (ЕС), поскольку клуб уже заполнил квоту игроков, не имеющих гражданства ЕС. Его жена является итальянкой, поэтому игрок имел право на итальянский паспорт. В сентябре футболист сдал необходимый для получения гражданства экзамен в университете в Перудже, однако в СМИ появились подозрения, что темы тестов Суаресу были известны заранее. В результате его переход в «Ювентус» не состоялся, в настоящее время футболист играет за испанский «Атлетико». Ранее в пятницу портал Aska News сообщил, что руководство университета отстранено на восемь месяцев на фоне этого скандала.

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