Суарес мог присоединиться к «Ювентусу» при наличии паспорта Европейского союза (ЕС), поскольку клуб уже заполнил квоту игроков, не имеющих гражданства ЕС. Его жена является итальянкой, поэтому игрок имел право на итальянский паспорт. В сентябре футболист сдал необходимый для получения гражданства экзамен в университете в Перудже, однако в СМИ появились подозрения, что темы тестов Суаресу были известны заранее. В результате его переход в «Ювентус» не состоялся, в настоящее время футболист играет за испанский «Атлетико». Ранее в пятницу портал Aska News сообщил, что руководство университета отстранено на восемь месяцев на фоне этого скандала.