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11:26 (мск), источник: Vesti.kz

Открытие для сборной, камбэк с «Шахтером», неудачи с топ-клубами. «Жетысу» — итоги сезона КПЛ-2020

Для Талдыкоргана главная интрига межсезонья — останется ли Дмитрий Огай.

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«Жетысу» в шестерке сильнейших, но их амбиции были выше. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как талдыкорганцы дважды победили «Шахтер», но оказались ниже их в таблице, кто на сегодня главный актив клуба и почему им необходимо освежать состав.

Лучший игрок.

В отношении Айбара Жаксылыкова, возможно, не совсем подходит определение «лучший», а, скорее, самый прогрессирующий игрок не только «Жетысу», но и лиги. У 23-летнего нападающего шесть голов в прошлом сезоне и шесть в нынешнем, хотя в КПЛ-2020 форвард отыграл на восемь матчей меньше. У Жаксылыкова действительно очень неплохой набор качеств для современного форварда — у него есть стартовая скорость, он достаточно агрессивен, не избегает единоборств, комфортно чувствует себя в штрафной. Жаксылыкова уже отправляют в «Астану» и «Кайрат», при этом теперь он полноценный игрок сборной Казахстана, что также добавляет ему вистов.

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Лучший матч.

С точки зрения драматургии и поворота событий, игра «Жетысу» с «Шахтером» выдалась одной из самых привлекательных во всем сезоне. Талдыкорганцы «горели» к 70-й минуте 0:2, но уже к 85-й счет стал 3:2. Важную роль сыграли два самых острых и креативных игрока «Жетысу» — Жаксылыков и Эуженио. Матч также подтвердил одну из тенденций лиги — голы со стандартов. Ирония судьбы в том, что «Жетысу» дважды обыграл «Шахтер», но в Лигу конференций попали карагандинцы, а команда Дмитрия Огая снова не оправдала надежд руководства.

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Оценка по селекции.

Некоторые вопросы есть по белорусским новичкам, поскольку Залеский, Побудей и Зубович не создали значительную разницу. Подписание Дарабаева и Жулпы добавило средней линии солидности, вариативности и опыта. Тошев, Шкодра и Эуженио — удачные вложения для «Жетысу», хотя, опять же, и они могли дать команде больше. «Жетысу» стоит обратить внимание на средний возраст коллектива, многим игрокам около 30 лет и больше, молодых ребят очень мало, а если они есть, то им почти не доверяют, яркий пример — защитник молодежной сборной Казахстана Рауан Орынбасар.

Команда
Жетысу

Оценка по сезону.

Ключевая задача на сезон не выполнена — «Жетысу» вне еврокубковой зоны. Пока неизвестна, какова будет реакция руководства области, но существует вероятность, что в клубе произойдут значительные изменения на всех уровнях. Команде не хватало стабильности, удачные серии сменялись на провальные, кроме того, талдыкорганцы крайне неудачно выступали в матчах с большими командами — лишь одно очко в восьми играх против «Ордабасы», «Тобола», «Кайрата» и «Астаны». Если клуб хочет претендовать на еврокубки, он должен быть более конкурентным в таких встречах.

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