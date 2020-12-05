Хосеп Гвардиола планирует провести еще 700 матчей до завершения тренерской карьеры

В субботу «Манчестер Сити» встретится дома с «Фулхэмом» в 11-м туре чемпионата Англии. Игра станет 700-й для Гвардиолы в качестве тренера. Клуб Гвардиолы с 15 очками в девяти матчах идет 11-м в турнирной таблице.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--804c3da70839934ab465" data-vnd="804c3da70839934ab465" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=804c3da70839934ab465" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Команда Манчестер Сити

«Сейчас будет 700-я игра, но я готов провести еще 700 и после этого завершу карьеру. Хорошо иметь на счету 700 матчей с небольшим количеством поражений», — сказал Гвардиола.

Гвардиоле 49 лет, он занимает пост главного тренера «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время вместе с командой он стал двукратным чемпионом Англии, победителем Кубка Англии, Суперкубка Англии (дважды) и Кубка английской лиги (трижды).