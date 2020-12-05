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12:16 (мск), источник: ТАСС

Хосеп Гвардиола планирует провести еще 700 матчей до завершения тренерской карьеры

ТАСС, 5 декабря. Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не планирует в скором времени завершать карьеру. Комментарий специалиста приводит газета The Sun.

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Источник: Reuters

В субботу «Манчестер Сити» встретится дома с «Фулхэмом» в 11-м туре чемпионата Англии. Игра станет 700-й для Гвардиолы в качестве тренера. Клуб Гвардиолы с 15 очками в девяти матчах идет 11-м в турнирной таблице.

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Команда
Манчестер Сити

«Сейчас будет 700-я игра, но я готов провести еще 700 и после этого завершу карьеру. Хорошо иметь на счету 700 матчей с небольшим количеством поражений», — сказал Гвардиола.

Гвардиоле 49 лет, он занимает пост главного тренера «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время вместе с командой он стал двукратным чемпионом Англии, победителем Кубка Англии, Суперкубка Англии (дважды) и Кубка английской лиги (трижды).

Ранее он тренировал германскую «Баварию», с которой трижды стал чемпионом Германии, победителем Кубка Германии (дважды), Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира, и испанскую «Барселону», с которой выиграл три титула чемпионата Испании, два Кубка Испании, три Суперкубка Испании, два титула Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и одержал две победы на клубном чемпионате мира.

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