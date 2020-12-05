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13:05 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ примут брестское «Динамо» в матче 1/8 финала Кубка Беларуси

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше футбольного Кубка Беларуси сегодня определится последний участник четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2020

В заключительном поединке 1/8 финала футболисты БАТЭ примут на поле «Борисов-Арены» брестское «Динамо» (начало в 18.45, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»).

Команда
БАТЭ

Эта встреча станет повторением финального поединка прошлого кубкового розыгрыша, в котором борисовчане одержали победу в овертайме с минимальным перевесом 1:0.

В недавно завершившемся чемпионате страны соперники обменялись гостевыми викториями — в Бресте борисовчане победили со счетом 3:1, а в Борисове брестчане взяли реванш — 4:2.

Ранее в ¼ финала вышли солигорский «Шахтер», жодинское «Торпедо-БелАЗ», гродненский «Неман», «Ислочь» из Минского района, «Минск», «Витебск» и представитель первой лиги национального чемпионата дзержинский «Арсенал».

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