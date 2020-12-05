Футболисты БАТЭ примут брестское «Динамо» в матче 1/8 финала Кубка Беларуси
5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше футбольного Кубка Беларуси сегодня определится последний участник четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше футбольного Кубка Беларуси сегодня определится последний участник четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В заключительном поединке 1/8 финала футболисты БАТЭ примут на поле «Борисов-Арены» брестское «Динамо» (начало в 18.45, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»).
Эта встреча станет повторением финального поединка прошлого кубкового розыгрыша, в котором борисовчане одержали победу в овертайме с минимальным перевесом 1:0.
В недавно завершившемся чемпионате страны соперники обменялись гостевыми викториями — в Бресте борисовчане победили со счетом 3:1, а в Борисове брестчане взяли реванш — 4:2.
Ранее в ¼ финала вышли солигорский «Шахтер», жодинское «Торпедо-БелАЗ», гродненский «Неман», «Ислочь» из Минского района, «Минск», «Витебск» и представитель первой лиги национального чемпионата дзержинский «Арсенал».