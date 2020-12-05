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15:17 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайсар» опроверг слухи про нового тренера

Их распространил один из сайтов.

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Кызылординский «Кайсар» выступил с заявлением о назначении нового главного тренера, сообщает KazFootball.kz.

Команда
Кайсар

Пресс-служба клуба заявила, что информация о назначении Ерлана Шойтымова на пост главного тренера не соответствует действительности.

Ранее эту информацию распространил сайт Meta-ratings.kz. Отмечалось, что в новом сезоне кызылординский клуб сможет рассчитывать на скромный бюджет в 1,5 миллиарда тенге. Поэтому там намерены сделать упор на доморощенные кадры, и пост главного тренера будет доверен 40-летнему наставнику фарм-команды.

Руководство «Кайсара» выбирало из трех тренеров — опытного Султана Абильдаева, молодого Шойтымова и ассистировавшего предыдущему наставнику Стойчо Младенову Каната Шеримбетова. Но лишь первые двое имеют необходимую лицензию категории Pro. Абильдаев в разное время уже получал свой шанс, поэтому решение было принято в пользу Шойтымова.

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