«Кайсар» опроверг слухи про нового тренера

Кызылординский «Кайсар» выступил с заявлением о назначении нового главного тренера, сообщает KazFootball.kz.

Команда Кайсар

Пресс-служба клуба заявила, что информация о назначении Ерлана Шойтымова на пост главного тренера не соответствует действительности.

Ранее эту информацию распространил сайт Meta-ratings. kz. Отмечалось, что в новом сезоне кызылординский клуб сможет рассчитывать на скромный бюджет в 1,5 миллиарда тенге. Поэтому там намерены сделать упор на доморощенные кадры, и пост главного тренера будет доверен 40-летнему наставнику фарм-команды.