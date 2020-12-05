«Кайсар» опроверг слухи про нового тренера
Их распространил один из сайтов.
Их распространил один из сайтов.
Кызылординский «Кайсар» выступил с заявлением о назначении нового главного тренера, сообщает KazFootball.kz.
Ранее эту информацию распространил сайт
Руководство «Кайсара» выбирало из трех тренеров — опытного Султана Абильдаева, молодого Шойтымова и ассистировавшего предыдущему наставнику Стойчо Младенову Каната Шеримбетова. Но лишь первые двое имеют необходимую лицензию категории Pro. Абильдаев в разное время уже получал свой шанс, поэтому решение было принято в пользу Шойтымова.