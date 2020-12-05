Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Айнтрахт Ф
Боруссия Д
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Арминия
Майнц
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кельн
Вольфсбург
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фрайбург
Боруссия М
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Специя
Лацио
02
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Спартак
Тамбов
10
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Торпедо М
Велес
01
Футбол. Зарубежный
18:15
Севилья
Реал
Футбол. Зарубежный
19:00
Ренн
Ланс
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Урал
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Ротор
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел
Чайка
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Леванте
Хетафе
30
Футбол. Зарубежный
20:00
Ювентус
Торино
Футбол. Зарубежный
15:30
Бернли
Эвертон
11
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
20:30
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетико
Вальядолид
Футбол. Первый дивизион
15:00
Алания
Чертаново
31
Футбол. Первый дивизион
15:00
Текстильщик
Нижний Новгород
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Балтика
02
Футбол. Первый дивизион
14:00
Иртыш
Динамо Бр
10
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов
Енисей
40
Футбол. Первый дивизион
14:00
Волгарь
Оренбург
22
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
СКА-Хабаровск
23
Футбол. Премьер-лига
14:00
Локомотив
Рубин
31
Футбол. Первый дивизион
13:30
Нефтехимик
Томь
20
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Болонья
Футбол. Первый дивизион
13:00
Краснодар-2
Спартак-2
70
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Челси
Лидс
Футбол. Зарубежный
23:00
Кадис
Барселона
Все события
Фоторепортажи
13Майк Тайсон провел поединок с Роем Джонсом
14«Краснодар» — «Ренн»: Гол Берга, первая победа и путевка в Лигу Европы
15:56 (мск), источник: БЕЛТА

«Химик» сохранил место в первой лиге футбольного чемпионата Беларуси

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Светлогорский «Химик» сохранил прописку в первой лиге футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Сегодня в переходном поединке «Химик» разгромил на выезде футболистов «Молодечно-2018» со счетом 4:0.

Читайте также
«Гомель» вернулся в высшую лигу футбольного чемпионата Беларуси

В первом тайме счет открыл Денис Яхно, затем полузащитник хозяев поля Егор Имеряков отправил мяч в свои ворота, а после перерыва Гаджимурад Абдуллаев и Андрей Архипцев еще дважды поразили ворота молодечненцев. Первая встреча этих соперников в Светлогорске завершилась вничью — 0:0.

По итогам сезона второй лиги национального первенства напрямую в первую лигу вышли могилевский «Днепр» и «Шахтер» из Петрикова.

Две лучшие команды первой лиги — речицкий «Спутник» и «Гомель» в 2021 году сыграют в высшей лиге. Минские «Крумкачы», занявшие третье место, 15 и 19 декабря проведут переходные матчи с футболистами «Слуцка», которые финишировали на 14-м месте в элитном дивизионе чемпионата Беларуси.

Читайте также
 Гороскоп на май 2020
В Австралии на новогодней елке нашли необычную игрушку, которая хотела съес
Определен лучший молодой футболист РПЛ 2020 года
Самуэльссон выиграл гонку преследования на втором этапе КМ
«Севилья» огорчит Зидана: Топ-5 ставок выходных
Провальный трансфер «Реала». Один гол Азара стоит 44,8 миллиона
Ибрагимович хотел завершить карьеру летом
«Севилья» — «Реал» и другие: все матчи Ла Лиги в прямом эфире
«Спартак» играет с «Тамбовом» в РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь