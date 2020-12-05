«Химик» сохранил место в первой лиге футбольного чемпионата Беларуси
5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Светлогорский «Химик» сохранил прописку в первой лиге футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Светлогорский «Химик» сохранил прописку в первой лиге футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в переходном поединке «Химик» разгромил на выезде футболистов «Молодечно-2018» со счетом 4:0.
В первом тайме счет открыл Денис Яхно, затем полузащитник хозяев поля Егор Имеряков отправил мяч в свои ворота, а после перерыва Гаджимурад Абдуллаев и Андрей Архипцев еще дважды поразили ворота молодечненцев. Первая встреча этих соперников в Светлогорске завершилась вничью — 0:0.
По итогам сезона второй лиги национального первенства напрямую в первую лигу вышли могилевский «Днепр» и «Шахтер» из Петрикова.
Две лучшие команды первой лиги — речицкий «Спутник» и «Гомель» в 2021 году сыграют в высшей лиге. Минские «Крумкачы», занявшие третье место, 15 и 19 декабря проведут переходные матчи с футболистами «Слуцка», которые финишировали на 14-м месте в элитном дивизионе чемпионата Беларуси.