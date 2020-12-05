«Химик» сохранил место в первой лиге футбольного чемпионата Беларуси

Сегодня в переходном поединке «Химик» разгромил на выезде футболистов «Молодечно-2018» со счетом 4:0.

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В первом тайме счет открыл Денис Яхно, затем полузащитник хозяев поля Егор Имеряков отправил мяч в свои ворота, а после перерыва Гаджимурад Абдуллаев и Андрей Архипцев еще дважды поразили ворота молодечненцев. Первая встреча этих соперников в Светлогорске завершилась вничью — 0:0.

По итогам сезона второй лиги национального первенства напрямую в первую лигу вышли могилевский «Днепр» и «Шахтер» из Петрикова.