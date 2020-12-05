«Реал» выиграл один матч из пяти. Все опять винят президента, но не пора ли задать вопросы Зидану?

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«Реал» в кризисе: в последних пяти матчах одна победа (над «Интером»). «Валенсии», «Алавесу» и «Шахтеру» мадридская команда проиграла с общим счетом 2:8.

В чемпионате Испании «Реал» занимает четвертое место. Впереди три матча против традиционно сложных соперников — «Севильи», «Атлетико» и «Атлетика».

«Реал» может не выйти в плей-офф Лиги чемпионов. В последнем туре надо обязательно обыгрывать дома менхенгладбахскую «Боруссию».

Лиги чемпионов. В последнем туре надо обязательно обыгрывать дома менхенгладбахскую «Боруссию». В прессе обсуждают, кто может сменить Зидана на посту главного тренера команды, главные кандидаты — Маурисио Почеттино и Рауль.

Испанские журналисты нашли виноватого во всех проблемах «Реала». Это обычный подозреваемый.

«Главный виновник неудовлетворительных результатов “Реала” — Флорентино Перес. Президент не увеличил кадровый потенциал команды, а Зинедин Зидан стал жертвой пассивности своего руководителя. Пересу нет смысла увольнять Зизу, потому что лучше него никто не справится», — пишет в издании Marca Роберто Паломар.

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«Конечно, главный виновник — Перес. Он слишком рано расстался с Роналду. Он никого не подписал, чтобы заменить Криштиану. Новички слишком долго вливаются и не показывают должного уровня. Состав “Реала” ухудшился», — согласен с ним Хулио Мальдонадо с испанского телеканала Movistar.

Футбол Испания 2020/2021 Тур 12, 5.12.2020, 18:15 Севилья - Реал -

И таких свидетельских показаний убийства «Реала» можно собрать в последние дни очень много. Грехи Переса действительно на виду. Всякий раз, когда мадридский клуб занимал европейский трон, красную ковровую дорожку стелили дорогостоящие суперзвезды. Но когда наступил 2020-й, стало понятно: ноу мани — ноу пати.

При этом обвинять президента клуба в том, что он никем не усилил состав в год пандемии — несколько странно. Во-первых, в долгосрочной перспективе финансовая стабильность организации гораздо важнее сиюминутных спортивных результатов (сравните с истерикой в «Барселоне», где постоянно сокращают зарплаты и пугают банкротством). Во-вторых, на бумаге состав «Реала» способен бороться за все трофеи.

Переса, разумеется, есть за что критиковать. Но не за то, что его финансовый пулемет молчал летом 2020-го, а за прошлые промахи.

Эдер Милитао — 50 миллионов евро. В данный момент тянет роль четвертого центрального защитника.

— 50 миллионов евро. В данный момент тянет роль четвертого центрального защитника. Лука Йович — 63 миллиона евро. Оптимисты скажут, что это игрок ротации. Можно сказать чуть грубее — человек, занимающий место в заявке.

— 63 миллиона евро. Оптимисты скажут, что это игрок ротации. Можно сказать чуть грубее — человек, занимающий место в заявке. Винисиус, Родриго и Рейньер — 120 миллионов евро за весь комплект. Первые двое — неплохие и перспективные дублеры. Последний мечтает об игровом времени в арендах.

Итого выходит больше 200 миллионов евро, потраченных на игроков, которые и близко пока не подобрались к стартовому составу. Глубокая скамейка запасных нужна любому топ-клубу, но в нынешней ситуации кажется, что этим деньгам можно было найти лучшее применение и не отказываться от усиления минувшим летом.

Но обвинять Переса в провалах «Реала» — все равно, что обвинять силу гравитации в падении человека. Конечно, сеньор Флорентино несет ответственность за все результаты первой команды. Это было справедливо и тогда, когда «Реал» выигрывал Лигу чемпионов каждый скучный четверг. Одними промахами на трансферном рынке все не объяснишь.

Обратили внимание на парадокс в результатах мадридской команды? Победы над «Барселоной» и миланским «Интером», но поражения в матчах с «Кадисом», «Алавесом» и «Шахтером». Это не недооценка соперника, это переоценка собственного эконом-режима.

В концовке прошлого сезона «Реал» урвал себе чемпионский титул в Испании во многом за счет эффективных действий в матчах без внятной игры. Когда игра не клеилась, находился кто-то, кто за счет индивидуального мастерства мог решить главный эпизод матча. Если раньше за это отвечал Криштиану, то после его ухода плащ супергероя стал передаваться по жребию. Чаще всех короткую спичку вытягивали Азар или Рамос. Это те, что сейчас на больничной койке.

В матче с «Алавесом» «Реал» играл без Рамоса, Вальверде и Бензема, а по ходу игры захромал Азар. Ключевые игроки в каждой из линий. И без них состав у мадридского клуба на зависть многим, но только если этот состав играет на максимуме. Но мадридские короли исторически плохо выкладываются в матчах со всякими крестьянами или шахтерами. И без икс-фактора на поле получают заслуженную гильотину.

И вот это уже в любом случае вопрос к Зидану. Да, он заслужил огромный кредит доверия (хотя при Пересе в «Реале» «кредит доверия» — это синоним понятия «победная серия»). Да, Почеттино или Рауль вряд ли справятся с нынешней ситуацией лучше. Но даже человек, являющийся одновременно адвокатом, духовным наставником и братом Зидана, не будет возражать, что за мотивацией команды — к главному тренеру.

Зидан говорил об этом, когда уходил в первый раз — «мне уже нечего дать этим футболистам». Такой же довод сейчас можно считать с его скучных пресс-конференций. Из каждого рефрена «мы должны лучше работать» можно сделать вывод, что сейчас игроки «Реала» работают плохо, и у кого-то не получается заставить их работать хорошо.

Если вам это кажется неубедительным, присмотритесь к работе «Реала» при потере мяча. Почему одни игроки начинают прессинговать высоко, а другие откатываются назад и садятся в глубокую оборону? У соперника появляется огромное свободное пространство, которое используется с толком. Неорганизованность — симптом неуправляемости. На физическом или на ментальном уровне «Реал» сейчас не выполняет тренерскую установку.

Что можно сделать в такой ситуации? Пресса может написать про 10 футболистов, которые усилят «Реал» следующим летом. Перес может осуществить самую спорную тренерскую перестановку за свою карьеру. Куда интереснее, что сделает Зидан.

То, что Зидан — большой специалист, уже доказал прошлый сезон. Но порой и большие специалисты не справляются с ситуацией. «Севилья», «Менхенгладбах», «Атлетико», «Атлетик». Давненько «Реал» не играл финалы так рано.

Сегодня «Реал» сыграет с «Севильей» на выезде.