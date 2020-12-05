«Реал» выиграл один матч из пяти. Все опять винят президента, но не пора ли задать вопросы Зидану?
Впереди очень жесткий график.
Впереди очень жесткий график.
Испанские журналисты нашли виноватого во всех проблемах «Реала». Это обычный подозреваемый.
«Главный виновник неудовлетворительных результатов “Реала” — Флорентино Перес. Президент не увеличил кадровый потенциал команды, а Зинедин Зидан стал жертвой пассивности своего руководителя. Пересу нет смысла увольнять Зизу, потому что лучше него никто не справится», — пишет в издании Marca Роберто Паломар.
«Конечно, главный виновник — Перес. Он слишком рано расстался с Роналду. Он никого не подписал, чтобы заменить Криштиану. Новички слишком долго вливаются и не показывают должного уровня. Состав “Реала” ухудшился», — согласен с ним Хулио Мальдонадо с испанского телеканала Movistar.
И таких свидетельских показаний убийства «Реала» можно собрать в последние дни очень много. Грехи Переса действительно на виду. Всякий раз, когда мадридский клуб занимал европейский трон, красную ковровую дорожку стелили дорогостоящие суперзвезды. Но когда наступил 2020-й, стало понятно: ноу мани — ноу пати.
При этом обвинять президента клуба в том, что он никем не усилил состав в год пандемии — несколько странно.
Переса, разумеется, есть за что критиковать. Но не за то, что его финансовый пулемет молчал летом 2020-го, а за прошлые промахи.
Итого выходит больше 200 миллионов евро, потраченных на игроков, которые и близко пока не подобрались к стартовому составу. Глубокая скамейка запасных нужна любому
Но обвинять Переса в провалах «Реала» — все равно, что обвинять силу гравитации в падении человека. Конечно, сеньор Флорентино несет ответственность за все результаты первой команды. Это было справедливо и тогда, когда «Реал» выигрывал Лигу чемпионов каждый скучный четверг. Одними промахами на трансферном рынке все не объяснишь.
Обратили внимание на парадокс в результатах мадридской команды? Победы над «Барселоной» и миланским «Интером», но поражения в матчах с «Кадисом», «Алавесом» и «Шахтером». Это не недооценка соперника, это переоценка собственного
В матче с «Алавесом» «Реал» играл без Рамоса, Вальверде и Бензема, а по ходу игры захромал Азар. Ключевые игроки в каждой из линий. И без них состав у мадридского клуба на зависть многим, но только если этот состав играет на максимуме. Но мадридские короли исторически плохо выкладываются в матчах со всякими крестьянами или шахтерами. И без
И вот это уже в любом случае вопрос к Зидану. Да, он заслужил огромный кредит доверия (хотя при Пересе в «Реале» «кредит доверия» — это синоним понятия «победная серия»). Да, Почеттино или Рауль вряд ли справятся с нынешней ситуацией лучше. Но даже человек, являющийся одновременно адвокатом, духовным наставником и братом Зидана, не будет возражать, что за мотивацией команды — к главному тренеру.
Зидан говорил об этом, когда уходил в первый раз — «мне уже нечего дать этим футболистам». Такой же довод сейчас можно считать с его скучных
Если вам это кажется неубедительным, присмотритесь к работе «Реала» при потере мяча. Почему одни игроки начинают прессинговать высоко, а другие откатываются назад и садятся в глубокую оборону? У соперника появляется огромное свободное пространство, которое используется с толком. Неорганизованность — симптом неуправляемости. На физическом или на ментальном уровне «Реал» сейчас не выполняет тренерскую установку.
То, что Зидан — большой специалист, уже доказал прошлый сезон. Но порой и большие специалисты не справляются с ситуацией. «Севилья», «Менхенгладбах», «Атлетико», «Атлетик». Давненько «Реал» не играл финалы так рано.
Сегодня «Реал» сыграет с «Севильей» на выезде.
Станислав Рынкевич