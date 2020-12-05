«Полностью провалили работу». Заслуженный тренер Казахстана раскритиковал работу КФФ

«Полностью поддерживаю специалистов, тренеров, болельщиков футбола. Руководство и их приближенные полностью провалили работу в федерации футбола. В сборные команды страны назначили тренеров, не отвечающих квалификации. Без опыта работа с детьми и юношами, без достижения ими результатов. В результате проиграны все игры, турниры и соревнования.

В федерации футбола работают близкие и родственники Айтхожина, который и сам не имеет образования работать в футболе, так как по профессии работник МВД. Президент федерации в силу своей занятости работу перестал контролировать и доверил все управление не компетентным сотрудникам, которые приняли в федерацию своих друзей и родственников. Их работу надо коллегиально разбирать по полочкам, по деталям, системно специалистам футбола, а не подхалимам, — сказал заслуженный тренер страны Анатолий Чернов.