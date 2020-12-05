«Севилья» — «Реал»: стартовые составы на матч Примеры

Сегодня «Реалу» предстоит выездная встреча с «Севильей» в матче 12-го тура испанской Примеры. Начало — в 18:15 мск. «Сливочные», в 10 матчах набрав 17 очков, занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата страны, «Севилья» (16) — на 5-м месте. Лидер соревнований — «Реал Сосьедад» (24).