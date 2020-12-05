Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
20:30
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетико
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ювентус
Торино
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ренн
Ланс
01
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Зенит
Урал
40
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар
Ротор
30
Футбол. Зарубежный
18:15
Севилья
Реал
01
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Болонья
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити
Фулхэм
20
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Челси
Лидс
Футбол. Зарубежный
23:00
Кадис
Барселона
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Боруссия Д
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Арминия
Майнц
21
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Вольфсбург
22
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Боруссия М
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Специя
Лацио
12
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Тамбов
51
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел
Чайка
11
Футбол. Первый дивизион
16:00
Торпедо М
Велес
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Леванте
Хетафе
30
Футбол. Зарубежный
15:30
Бернли
Эвертон
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Алания
Чертаново
31
Футбол. Первый дивизион
15:00
Текстильщик
Нижний Новгород
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Балтика
02
Футбол. Первый дивизион
14:00
Иртыш
Динамо Бр
10
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов
Енисей
40
Футбол. Первый дивизион
14:00
Волгарь
Оренбург
22
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
СКА-Хабаровск
23
Футбол. Премьер-лига
14:00
Локомотив
Рубин
31
Футбол. Первый дивизион
13:30
Нефтехимик
Томь
20
Футбол. Первый дивизион
13:00
Краснодар-2
Спартак-2
70
Все события
Фоторепортажи
21Мир прощается с Диего Марадоной
13Майк Тайсон провел поединок с Роем Джонсом
18:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Севилья» — «Реал»: стартовые составы на матч Примеры

Стали известны стартовые составы «Севильи» и «Реала» на матч 12-го тура чемпионата Испании.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Севилья»: Боно, Видаль, Навас, Кунде, Карлос, Ракитич, Хордан, Фернандо, Окампос, Мунир, де Йонг.

Запасные: Диас, Вакас, Васкес, Гудель, Идрисси, Рекик, Оскар, Сусо, Торрес, Фернандес, Эн-Несири.

«Реал»: Куртуа, Начо, Менди, Варан, Васкес, Модрич, Кроос, Каземиро, Винисиус, Родриго, Бензема.

Запасные: Альтубе, Лунин, Марсело, Милитао, Одриосола, Аррибас, Иско, Асенсио, Эдегор.

Сегодня «Реалу» предстоит выездная встреча с «Севильей» в матче 12-го тура испанской Примеры. Начало — в 18:15 мск. «Сливочные», в 10 матчах набрав 17 очков, занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата страны, «Севилья» (16) — на 5-м месте. Лидер соревнований — «Реал Сосьедад» (24).

 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Лучшие бомбардиры РПЛ теперь из «Спартака». Дзюбу обошли
Самуэльссон выиграл гонку преследования на втором этапе КМ
Стал известен состав мужской сборной России на эстафету
Ученица Тутберидзе превзошла мировой рекорд Косторной
Ибрагимович хотел завершить карьеру летом
«Кадис» — «Барса» и другие: все матчи Ла Лиги в прямом эфире
«Краснодар» играет с «Ротором» в РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь