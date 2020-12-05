«Реал» обыграл «Севилью» с помощью автогола голкипера

Единственный гол в матче был забит на 55-й минуте. Ферлан Менди подключился в атаку по левому флангу и прострелил в штрафную, Винисиус Жуниор в подкате чуть-чуть коснулся мяча, но это смутило голкипера хозяев Яссина Боно — мяч от его рук отскочил за линию ворот, и был записан автогол.