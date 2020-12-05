Дубль Мюллера спас «Баварию» от поражения в матче с «Лейпцигом»

Встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 3:3. В составе хозяев дубль оформил Томас Мюллер, также отличился Джамал Мусиала. У гостей мячи забили Кристофер Нкунку, Джастин Клюйверт и Эмиль Форсберг.

После десяти туров Бундеслиги «Бавария» (23 очка) лидирует в турнирной таблице. «Лейпциг» (21) располагается на второй строчке.

В следующем туре «Бавария» на выезде сыграет с берлинским «Унионом», а «Лейпциг» примет бременский «Вердер».