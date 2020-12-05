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5 декабря, источник: Газета.Ру

Дубль Мюллера спас «Баварию» от поражения в матче с «Лейпцигом»

Мюнхенская «Бавария» сыграла вничью с «РБ Лейпциг» в матче десятого тура чемпионата Германии.

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Источник: AFP 2020

Встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась со счетом 3:3. В составе хозяев дубль оформил Томас Мюллер, также отличился Джамал Мусиала. У гостей мячи забили Кристофер Нкунку, Джастин Клюйверт и Эмиль Форсберг.

После десяти туров Бундеслиги «Бавария» (23 очка) лидирует в турнирной таблице. «Лейпциг» (21) располагается на второй строчке.

В следующем туре «Бавария» на выезде сыграет с берлинским «Унионом», а «Лейпциг» примет бременский «Вердер».

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с франкфуртским «Айнтрахтом».

Бавария
3:3
Первый тайм: 2:2
РБ Лейпциг
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