«Ювентус» на последних минутах вырвал победу в матче с «Торино»
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Футболисты «Ювентуса» на своем поле одержали победу над «Торино» в десятом туре чемпионата Италии.
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Футболисты «Ювентуса» на своем поле одержали победу над «Торино» в десятом туре чемпионата Италии.
Субботнее туринское дерби завершилось победой «Ювентуса» со счетом 2:1. На гол Николя Н’Кулу (9-я минута) «Ювентус» ответил мячами Уэстона Маккенни (78) и Леонардо Бонуччи (89).
Следующий матч в серии А «Ювентус» проведет 13 декабря на выезде против «Дженоа», «Торино» днем ранее примет «Удинезе».