Головин не сыграет с «Лиллем»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку команды на матч 13-го тура чемпионата Франции с «Лиллем». Об этом сообщает
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку команды на матч 13-го тура чемпионата Франции с «Лиллем». Об этом сообщает
Российский футболист получил травму в конце августа и с того времени не играл. На этой неделе Головин приступил к тренировкам в общей группе.
В текущем сезоне Головин принял участие в одном матче за «Монако» и не отметился результативными действиями.
Матч «Лилль» — «Монако» состоится завтра, 5 декабря, и начнется в 14:00 мск.