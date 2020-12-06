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00:32 (мск), источник: Sport24

Головин не сыграет с «Лиллем»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин не попал в заявку команды на матч 13-го тура чемпионата Франции с «Лиллем». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Российский футболист получил травму в конце августа и с того времени не играл. На этой неделе Головин приступил к тренировкам в общей группе.

В текущем сезоне Головин принял участие в одном матче за «Монако» и не отметился результативными действиями.

Матч «Лилль» — «Монако» состоится завтра, 5 декабря, и начнется в 14:00 мск.

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