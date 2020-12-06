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10:28 (мск), источник: Vesti.kz

Вышел в старте, заработал предупреждение и заменился. Казахстанский футболист сыграл шестой матч за новый клуб

Голы были забиты в каждом из таймов.

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Источник: AP 2020

«Аль-Фейсали», за который выступает футболист сборной Казахстана Александр Меркель, сыграл вничью с «Аль-Айном» в рамках домашнего матча седьмого тура чемпионата Саудовской Аравии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча завершилась со счетом 1:1. Первыми успеха добились хозяева, когда на 35-й минуте отличился Рафаэль. Гости ответили точным ударом Мутари Амаду на 54-й.

После этой игры «Аль-Фейсали», набрав десять очков, расположился на шестом месте из 16, а «Аль-Айн» с семью баллами оказался на десятой позиции.

28-летний Меркель вышел в стартовом составе, на 62-й минуте заработал «горчичник», а на 64-й и вовсе был заменен. Для него это был шестой матч за «Аль-Фейсали».

Отметим, что до переезда в сентябре в Саудовскую Аравию Меркель выступал за нидерландский «Хераклес» с 2018 года. С нынешним клубом он подписал двухлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.

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