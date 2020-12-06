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10:40 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Балотелли близок к подписанию контракта с «Монцой», которой владеет Берлускони

ТАСС, 6 декабря. Нападающий Марио Балотелли близок к подписанию контракта с клубом второго дивизиона чемпионата Италии по футболу «Монца», владельцем которого является бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

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Источник: Reuters

В понедельник 30-летний форвард пройдет медицинское обследование, по итогам которого будет принято решение о заключении соглашения.

В настоящее время Балотелли является свободным агентом, в прошлом сезоне он выступал за «Брешию» в Серии А.

Во время загрузки произошла ошибка.

В течение карьеры Балотелли также выступал за итальянские «Интер» и «Милан», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», французские «Ниццу» и «Марсель».

В составе «Интера» нападающий стал трехкратным чемпионом Италии (2008, 2009, 2010), обладателем Кубка (2010) и Суперкубка Италии (2009), а также победителем Лиги чемпионов (2010). Вместе с «Манчестер Сити» он выиграл чемпионат Англии (2012) и Кубок Англии (2011). За сборную Италии Балотелли провел 36 матчей, в которых забил 14 мячей. Он является серебряным призером чемпионата Европы 2012 года.

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