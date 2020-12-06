СМИ: Балотелли близок к подписанию контракта с «Монцой», которой владеет Берлускони

В понедельник 30-летний форвард пройдет медицинское обследование, по итогам которого будет принято решение о заключении соглашения.

В настоящее время Балотелли является свободным агентом, в прошлом сезоне он выступал за «Брешию» в Серии А.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c3806deebad443450e19" data-vnd="c3806deebad443450e19" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c3806deebad443450e19" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В течение карьеры Балотелли также выступал за итальянские «Интер» и «Милан», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», французские «Ниццу» и «Марсель».