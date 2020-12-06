СМИ: Балотелли близок к подписанию контракта с «Монцой», которой владеет Берлускони

В понедельник 30-летний форвард пройдет медицинское обследование, по итогам которого будет принято решение о заключении соглашения.
В настоящее время Балотелли является свободным агентом, в прошлом сезоне он выступал за «Брешию» в Серии А.
В течение карьеры Балотелли также выступал за итальянские «Интер» и «Милан», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», французские «Ниццу» и «Марсель».
В составе «Интера» нападающий стал трехкратным чемпионом Италии (2008, 2009, 2010), обладателем Кубка (2010) и Суперкубка Италии (2009), а также победителем Лиги чемпионов (2010). Вместе с «Манчестер Сити» он выиграл чемпионат Англии (2012) и Кубок Англии (2011). За сборную Италии Балотелли провел 36 матчей, в которых забил 14 мячей. Он является серебряным призером чемпионата Европы 2012 года.