Футболист из зарубежного чемпионата получил предложение о продолжении карьеры в Казахстане

Полузащитник сборной Армении по футболу Гегам Кадимян рассказал Corner Football Armenia о своем уходе из белорусского «Немана», а также о поступающих предложениях от клубов из России, Казахстана и других стран.

Команда Армения

«Да, я ушел из “Немана”, где провел отличный сезон. О будущем пока не думаю, просто хочу отдохнуть. У меня есть предложения из разных стран. Клубы из России, Украины, Польши, Казахстана, Кипра и Беларуси заинтересованы в моих услугах», — сказал он.

Отметим, что 28-летний полузащитник провел за «Неман» 29 матчей, в которых забил 12 мячей. В сборную Армении вызывается с 2016 года.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 450 тысяч евро.