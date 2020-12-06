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10:47 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист из зарубежного чемпионата получил предложение о продолжении карьеры в Казахстане

Также у него есть и другие варианты.

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Полузащитник сборной Армении по футболу Гегам Кадимян рассказал Corner Football Armenia о своем уходе из белорусского «Немана», а также о поступающих предложениях от клубов из России, Казахстана и других стран.

Команда
Армения

«Да, я ушел из “Немана”, где провел отличный сезон. О будущем пока не думаю, просто хочу отдохнуть. У меня есть предложения из разных стран. Клубы из России, Украины, Польши, Казахстана, Кипра и Беларуси заинтересованы в моих услугах», — сказал он.

Отметим, что 28-летний полузащитник провел за «Неман» 29 матчей, в которых забил 12 мячей. В сборную Армении вызывается с 2016 года.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 450 тысяч евро.

Ранее Кадимян играл не только на родине, но и в Украине — за такие клубы, как «Арсенал-Киев», «Ворскла», «Заря», «Карпаты» и другие команды.

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