«Астана» готова расстаться с многолетним лидером Эричем

Вратарь столичной «Астаны» Ненад Эрич близок к уходу из клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Астана

Контракт 38-летнего футболиста с командой подходит к концу, и руководство склоняется к тому, чтобы не продлевать его.

В «Астане» намечается чистка состава, которая подразумевает значительное омоложение команды. При этом клуб уже работает над новыми трансферами, ведя переговоры как с казахстанцами, так и с иностранными футболистами.

Эрич десять сезонов выступает за «Астану», став в ее составе шестикратным чемпионом Казахстана. Также голкипер выступал в групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы, пробивался в плей-офф ЛЕ.