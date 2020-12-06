«Это были эмоции». Тренер клуба КПЛ — о несостоявшейся отставке, ошибках в селекции и лучших игроках

Молдавский специалист Вячеслав Руснак перед нынешним сезоном возглавил петропавловский «Кызыл-Жар СК» и помог решить задачу по сохранению прописки в премьер-лиге. В интервью KazFootball.kz он рассказал, за счет чего удалось остаться в высшем дивизионе, о селекционных ошибках и лидерах своей команды.

— В Казахстан вы вернулись спустя 12 лет. Насколько изменился уровень чемпионата?

— Я рад, что вернулся в Казахстан. Если говорить об уровне чемпионата, то сложно судить, прошло много времени. Мое личное мнение, что, когда я играл в Казахстане, футболисты были уровнем выше, посильнее, чем сейчас. В то же время легионеры, кажется, сейчас сильнее, чем тогда, когда я здесь играл.

— За счет чего удалось «Кызыл-Жару» сохранить прописку в высшем дивизионе?

— Здесь есть несколько факторов, почему нам удалось решить задачу. Самое главное — мы были командой. Я имею в виду, у всех была одна цель — у руководства области, руководства клуба, тренерского штаба и у футболистов, поэтому у нас получилось.

— После поражения от «Окжетпеса», за восемь игр до завершения чемпионата вы подали в отставку. Не верили в команду или опустились руки?

— Нет, это не то и не другое. Это были эмоции, потому что это была очень важная игра для клуба, где мы достаточно неплохо сыграли первый тайм и полностью провалили второй. Было разочарование, никак не связанное с командой. Скорее всего, это было во мне — эмоции. Думал, что команде нужен импульс для того, чтобы решить задачу. Посчитал так, но руководство взяло время подумать. Григорий Отарович Лория — опытный менеджер, опытный человек, который много лет в футболе, дал мне остыть. Поговорили, взялись за работу и после этого у нас пошла неплохая серия. Спасибо команде и руководству, которые поддержали меня в тот момент, и мы решили задачу.

— После той игры больше ни одной минуты не сыграли Андрюшкявичюс и Соколенко. Затем к ним добавился Сисей.

— Ну это никак не связано с этой игрой. Просто после этих игр у Соколенко и Андрюшкявичюса закончились контракты и неплохую форму набрали Касым и Аитов, поэтому мы решили не продлевать контракты с ними. Что касается Сисея, то он получил тяжелую травму. Мы очень сильно, до конца надеялись, что он восстановится. К сожалению, не получилось. Так что тут разные ситуации.

— Можно ли сказать, что вам еще повезло с календарем. В концовке чемпионата «Кызыл-Жар» одержал победы над немотивированными «Кайратом» и «Кайсаром».

— Я не думаю, что речь идет о везении. Команда в конце сезона набрала неплохую форму, и мы могли играть на равных с любым соперником. Ключевыми я считаю победы над «Таразом» (1:0) и «Жетысу» (2:1). Ребята почувствовали уверенность, поверили, что смогут, и думаю, что это был решающий фактор.

— Приглашение в команду Зеньковича, Безлихонтова, Коряна было ошибкой?

— Если судить по тому, сколько они сыграли, какую пользу принесли клубу, наверное, соглашусь с вами. Но у каждого из них своя история. Мы брали Зеньковича зимой с надеждой на то, что он как нападающий и бомбардир перезапустит свою карьеру и поможет нам. К сожалению, не получилось ни у него, ни у нас. После карантина, он так и не смог собраться. Что касается Безлихотного, то ему не понравился сам чемпионат. Он пришел и честно сказал, что это не его. Если человек не хочет. Мы его отпустили. Что касается Коряна, к сожалению, он заболел. Долго болел и так и не сумел набрать нужную форму. Хороший футболист, просто не повезло, что заболел невовремя, когда игры шли часто. Потом не смог восстановиться. Еще раз повторю, если люди не принесли пользу клубу, то соглашусь, что их приглашения было ошибкой.

— Предложен ли вам контракт на будущий сезон?

— У меня есть действующий контракт еще на один сезон, поэтому готовимся.

— Вы уже представили руководству план подготовки на следующий сезон?

— Нет, мы его готовим. У нас он, в принципе, готов, но мы хотим посмотреть и узнать примерное начало чемпионата. Поэтому будем исходить из этого в плане подготовки.

— Насколько изменится состав команды? Кто уже точно покинул клуб?

— Любая команда нуждается в усилении, наша тем более. У нас есть кандидаты на пополнение нашего состава, как легионеры, так и местные футболисты. Работаем в этом направлении. Что касается того, кто покинул команду, — до 15 декабря мы уже точно будем знать, с кем мы дальше идем, с кем нет.

— Не планируется ли изменение в тренерском штабе?

— Нет, ни в коем случае. У меня отличный тренерский штаб, который очень сильно повлиял на то, что мы сохранили прописку в премьер-лиге. Если получится, попробуем усилиться в этом направлении. Я рассчитываю на всех ребят, всех тренеров, с кем мы работали.

— Сейчас бурно обсуждается мнение о расширении премьер-лиги до 14 команд. В идеале 12 клубов в три круга или 14 в два круга?

— Мое мнение однозначно, я за расширение лиги. За то, чтобы было больше соперников, потому что постоянно играть с одними и теми же командами неинтересно. Много команд, разных стилей и возможностей. Поэтому я двумя руками за расширение.

— Понятно, что тренер не отмечает лучших в своей команде, но все же. Тройка лучших игроков вашего клуба прошедшего сезона?

— Сезон был очень необычный. Если брать игровые качества, кондиции, то сложно было на одном и том же уровне какому-то игроку весь этот год провести. Разные были лидеры в начале, середине и в конце, но я хотел бы отметить, что очень важно проявить свои лидерские качества за пределами поля. Поэтому здесь, наверное, я отмечу Драченко, Шоту Григалашвили и Делича — людей, которые в тяжелый момент держали команду и настраивали на победу и во многом благодаря им нам удалось поменяться.