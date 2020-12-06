Глава департамента судейства РФС Кашшаи обслужит матч за Суперкубок Мальдив

Кашшаи 45 лет, он возглавляет департамент судейства с января 2020 года. С 2003 по 2019 год был арбитром категории Международной федерации футбола (ФИФА). Венгр был главным арбитром финала футбольного турнира Олимпийских игр — 2008, финала Лиги чемпионов — 2011, матча открытия чемпионата Европы — 2016, а также полуфиналов чемпионата мира 2010 года и Лиги чемпионов. Кашшаи в 35 лет стал самым молодым арбитром, судившим финал Лиги чемпионов, в 2011 году признан лучшим арбитром по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.