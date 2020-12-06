Футболиста «Каспия» наказали за борцовский прием против Бакаева

Защитник актауского «Каспия» Руслан Жанысбаев дисквалифицирован на два матча. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет КФФ.

Поводом послужило агрессивное поведение игрока в матче 21-го тура КПЛ с карагандинским «Шахтером». В одном из игровых эпизодов Жанысбаев схватил за шею игрока «горняков» Михаила Бакаева и повалил того на газон, за что получил в игре прямую красную карточку.

«За нарушение правил, выразившееся в опасной и грубой игре с агрессивным поведением и использованием чрезмерной силы, игрок ФК “Каспий” Жанасбаев Руслан дисквалифицирован на два матча», — говорится в сообщении КФФ.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/s8eFv3G-e8s" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.