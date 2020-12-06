Футболиста «Каспия» наказали за борцовский прием против Бакаева
В игре защитник получил красную карточку.
В игре защитник получил красную карточку.
Защитник актауского «Каспия» Руслан Жанысбаев дисквалифицирован на два матча. Такое решение принял
Поводом послужило агрессивное поведение игрока в матче 21-го тура КПЛ с карагандинским «Шахтером». В одном из игровых эпизодов Жанысбаев схватил за шею игрока «горняков» Михаила Бакаева и повалил того на газон, за что получил в игре прямую красную карточку.
«За нарушение правил, выразившееся в опасной и грубой игре с агрессивным поведением и использованием чрезмерной силы, игрок ФК “Каспий” Жанасбаев Руслан дисквалифицирован на два матча», — говорится в сообщении КФФ.
Также КДК принял решение по итогам матча 22-го тура «Окжетпес» — «Ордабасы»: «За нарушение правил, выразившееся в лишении соперника явной возможности забить гол, игрок ФК “Окжетпес” Абубакар Алию дисквалифицирован на один матч».