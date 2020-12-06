«Разница огромная». Футболист «молодежки» — о переходе в испанский клуб, сравнении с Казахстаном и уходе из «Шахтера»
Также о тренировках.
Также о тренировках.
Полузащитник молодежной сборной Казахстана по футболу Дмитрий Бачек рассказал о своем переходе в «Побленсе» и оценил уровень футбола в Испании, сообщает Inbusiness.kz.
— В нынешнем и прошлом году у тебя был достаточно широкий выбор команд, где ты мог оказаться, были клубы из Хорватии, Беларуси и даже Италии. Как ты в итоге оказался в Испании в клубе «Побленсе»? Расскажи, пожалуйста, о деталях контракта.
— Вариант с Испанией не рассматривался на этом этапе. Я должен был начинать сезон в Хорватии, засветиться и только потом смотреть варианты из Испании, Италии
— Как тебе испанский футбол в целом? Есть ли принципиальные отличия в тренировочном плане от того же «Шахтера»?
— Разница огромная. Уровень клубов и мастерство игроков очень высоки. Интенсивность игры, скорости несопоставимые. Принципиальная разница в отношении к игроку. Очень много индивидуальных тренировок с игроками. Например, в моем случае тренеры просят больше брать игру на себя, потеряешь мяч — ничего страшного, рискуй, атакуй, обводи и бей. Все игроки атаки больше играют и развивают индивидуальное мастерство. В Казахстане было наоборот, надо играть в пас, надежно и не рисковать. В этом принципиальная разница в работе с атакующими игроками.
— Как тебя приняли новые напарники по команде и как сложились отношения с ними? Знают ли они
— В команде приняли очень хорошо, все очень дружелюбные, помогают на тренировках, подсказывают. О Казахстане знают мало, только все говорят, что там очень холодно.
— Насколько я знаю, по окончании контракта с «Шахтером» у тебя сложились не совсем простые отношения с руководством карагандинского клуба. Что конкретно было? И каковы сейчас отношения?
— Все, что было с прошлым руководством, — это вчерашний день, вспоминать это не хочу. Может, потом, но сейчас точно нет. С нынешним руководством «Шахтера» отношения хорошие, и я благодарен, что мне пошли навстречу и я ушел нормально.
— Дима, ты первый казахстанец, который играет в испанском чемпионате, пусть пока даже не в самой высшей лиге. Есть ли шанс у других наших соотечественников заиграть в Испании? Ведь это определенно мечта любого футболиста.
— Может, не совсем ответ к вопросу, но я хотел бы заметить одну деталь. Я читал комментарии по поводу лиги Сегунда Б, в Казахстане ее называют третьей лигой, полупрофессиональной
В Испании я вроде не первый, в Сегунде, наверное, да. В прошлом году играл Асылбек Сейткалиев, и отзывы о нем очень хорошие были, вроде визу рабочую не дали и не смог приехать. В Испанию попасть очень сложно, и в моем понимании очень многое зависит от агента. Если сильный агент и есть определенный уровень, мастерство, то есть шанс.