«Разница огромная». Футболист «молодежки» — о переходе в испанский клуб, сравнении с Казахстаном и уходе из «Шахтера»

Полузащитник молодежной сборной Казахстана по футболу Дмитрий Бачек рассказал о своем переходе в «Побленсе» и оценил уровень футбола в Испании, сообщает Inbusiness.kz.

— В нынешнем и прошлом году у тебя был достаточно широкий выбор команд, где ты мог оказаться, были клубы из Хорватии, Беларуси и даже Италии. Как ты в итоге оказался в Испании в клубе «Побленсе»? Расскажи, пожалуйста, о деталях контракта.

— Вариант с Испанией не рассматривался на этом этапе. Я должен был начинать сезон в Хорватии, засветиться и только потом смотреть варианты из Испании, Италии и т. д. В связи с тем, что Казахстан был закрыт и я не смог полететь в Хорватию, нам пришлось смотреть варианты в Испании. Было несколько вариантов, но «Побленсе» был больше заинтересован во мне. Подписали контракт по системе «1+1».

Команда Казахстан U21

— Как тебе испанский футбол в целом? Есть ли принципиальные отличия в тренировочном плане от того же «Шахтера»?

— Разница огромная. Уровень клубов и мастерство игроков очень высоки. Интенсивность игры, скорости несопоставимые. Принципиальная разница в отношении к игроку. Очень много индивидуальных тренировок с игроками. Например, в моем случае тренеры просят больше брать игру на себя, потеряешь мяч — ничего страшного, рискуй, атакуй, обводи и бей. Все игроки атаки больше играют и развивают индивидуальное мастерство. В Казахстане было наоборот, надо играть в пас, надежно и не рисковать. В этом принципиальная разница в работе с атакующими игроками.

— Как тебя приняли новые напарники по команде и как сложились отношения с ними? Знают ли они что-нибудь о Казахстане?

— В команде приняли очень хорошо, все очень дружелюбные, помогают на тренировках, подсказывают. О Казахстане знают мало, только все говорят, что там очень холодно.

— Насколько я знаю, по окончании контракта с «Шахтером» у тебя сложились не совсем простые отношения с руководством карагандинского клуба. Что конкретно было? И каковы сейчас отношения?

— Все, что было с прошлым руководством, — это вчерашний день, вспоминать это не хочу. Может, потом, но сейчас точно нет. С нынешним руководством «Шахтера» отношения хорошие, и я благодарен, что мне пошли навстречу и я ушел нормально.

— Дима, ты первый казахстанец, который играет в испанском чемпионате, пусть пока даже не в самой высшей лиге. Есть ли шанс у других наших соотечественников заиграть в Испании? Ведь это определенно мечта любого футболиста.

— Может, не совсем ответ к вопросу, но я хотел бы заметить одну деталь. Я читал комментарии по поводу лиги Сегунда Б, в Казахстане ее называют третьей лигой, полупрофессиональной и т. д. и глубоко в этом заблуждаются. Хотел бы внести ясность. В Испании три профессиональные лиги, где играют профессиональные команды: Ла Лига, Ла Лига 2 (Сегунда А) и Сегунда Б. В этих лигах играют профессиональные команды и игроки с лицензией профессионала. Дальше начинается Терсера, где как раз играют полупрофессиональные команды. Наша лига — Сегунда Б, где играют все дублирующие команды всех больших клубов, плюс это лига, где в основном играют и обкатывают молодых игроков. По большому счету, это турнир дублеров вперемешку с некоторыми клубами, кто имеет лицензию профессионального клуба. Хотел, чтобы было понимание в данном вопросе.