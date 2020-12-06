Спортивный директор «Тараза» оштрафован и дисквалифицирован на семь матчей

Спортивный директор «Тараза» Кургулин Нуртас дисквалифицирован на семь матчей. Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет КФФ по итогам матча 21-го тура КПЛ с костанайским «Тоболом».

Команда Тараз

«За нарушение правил, выразившееся в лишении соперника явной возможности забить гол, игрок ФК «Тараз» Амирханов Максат дисквалифицирован на один матч.

Решение принято в соответствии с Подпунктом 1 Пункта 1 Статьи 44 Дисциплинарного регламента КФФ.

Срок дисквалификации вступил в силу с 28 ноября 2020 года.

— За неспортивное поведение и повторное аналогичное нарушение, выразившееся в агрессивности и нецензурной брани в адрес соперника, спортивный директор ФК «Тараз» Кургулин Нуртас дисквалифицирован на семь матчей и оштрафован на сумму в размере 100 МРП, что составляет 277 800 тенге.

Решение принято в соответствии со Статьей 53 Дисциплинарного регламента КФФ.

Срок дисквалификации вступил в силу 28 ноября 2020 года.