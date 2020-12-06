Футболист сборной Казахстана решил покинуть «Астану»

Футболист «Астаны» Евгений Постников может уйти из команды, сообщает Meta-ratings. kz.

Команда Астана

Контракт опытного защитника со столичным клубом действует до конца 2021 года, однако Постников принял решение покинуть «Астану».

При этом стороны могут договориться о расторжении контракта без взаимных претензий, в случае, если «Астана» выплатит 34-летнему игроку несколько зарплат.