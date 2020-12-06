Футболист сборной Казахстана решил покинуть «Астану»
За столичный клуб он выступает за 2014 года.
За столичный клуб он выступает за 2014 года.
Футболист «Астаны» Евгений Постников может уйти из команды, сообщает
Контракт опытного защитника со столичным клубом действует до конца 2021 года, однако Постников принял решение покинуть «Астану».
При этом стороны могут договориться о расторжении контракта без взаимных претензий, в случае, если «Астана» выплатит 34-летнему игроку несколько зарплат.
Постников выступает за столичный клуб с 2014 года. В составе «Астаны» он шесть становился чемпионом Казахстана, играл в основной стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы. За сборную Казахстана провел восемь матчей.