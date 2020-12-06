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16:48 (мск), источник: Матч ТВ

«Верона» и «Кальяри» сыграли вничью

«Верона» и «Кальяри» поделили очки в матче 10-го тура чемпионата Италии.

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Встреча завершилась со счетом 1:1.

На 9-й минуте нападающий «Вероны» Самуэль Ди Кармине поразил ворота Аллесио Краньо, но гол не был засчитан.

Хозяева открыли счет в этом матче — отличился Маттия Дзакканьи.

Ничью для «Кальяри» добыл Рэзван Марин.

В турнирной таблице «Верона» с 16-ю очками идет 8-й, коллектив Эусебио Ди Франческо занимает 11-ю строчку, набрав 12 очков.

Верона
1:1
Первый тайм: 1:0
Кальяри
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