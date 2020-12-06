«Верона» и «Кальяри» сыграли вничью
«Верона» и «Кальяри» поделили очки в матче 10-го тура чемпионата Италии.
«Верона» и «Кальяри» поделили очки в матче 10-го тура чемпионата Италии.
Встреча завершилась со счетом 1:1.
На 9-й минуте нападающий «Вероны» Самуэль Ди Кармине поразил ворота Аллесио Краньо, но гол не был засчитан.
Хозяева открыли счет в этом матче — отличился Маттия Дзакканьи.
Ничью для «Кальяри» добыл Рэзван Марин.
В турнирной таблице «Верона» с 16-ю очками идет 8-й, коллектив Эусебио Ди Франческо занимает 11-ю строчку, набрав 12 очков.