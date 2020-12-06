«Монако» уступил «Лиллю» в матче чемпионата Франции

Воскресная встреча в Вильнёв-д’Аск завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Джонатан Дэвид (52-я минута) и Юсуф Языджи (64). У проигравших отличился Пьетро Пеллегри (89).