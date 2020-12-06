«Монако» уступил «Лиллю» в матче чемпионата Франции
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. «Монако» на выезде проиграл «Лиллю» в матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу.
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. «Монако» на выезде проиграл «Лиллю» в матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу.
Воскресная встреча в Вильнёв-д’Аск завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Джонатан Дэвид (52-я минута) и Юсуф Языджи (64). У проигравших отличился Пьетро Пеллегри (89).
«Лилль» с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Монако» (23) идет на пятой строчке.