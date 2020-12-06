Матч чемпионата Италии «Удинезе» — «Аталанта» перенесен из-за непогоды
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Матч 10-го тура чемпионата Италии по футболу между «Удинезе» и «Аталантой» перенесен на более поздний срок
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Матч 10-го тура чемпионата Италии по футболу между «Удинезе» и «Аталантой» перенесен на более поздний срок
Встреча была запланирована на воскресенье и должна была начаться в 17:00 мск.
Причиной переноса стал сильный дождь в Удине, который привел газон на стадионе в непригодное для игры состояние.