Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Шальке-04
Байер
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кротоне
Наполи
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реймс
Ницца
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
ЦСКА
Химки
12
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Эльче
Футбол. Зарубежный
18:15
Осасуна
Бетис
02
Футбол. Зарубежный
22:15
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
22:45
Сампдория
Милан
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Штутгарт
12
Футбол. Зарубежный
23:00
Метц
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
17:15
Шеффилд Юнайтед
Лестер
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Анже
Лорьян
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Бордо
Брест
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Дижон
Сент-Этьен
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Страсбур
04
Футбол. Зарубежный
17:00
Парма
Беневенто
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Рома
Сассуоло
00
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Арсенал Т
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Гранада
Уэска
33
Футбол. Зарубежный
15:00
Лилль
Монако
21
Футбол. Зарубежный
15:00
Вест Бромвич Альбион
Кристал Пэлас
15
Футбол. Зарубежный
14:30
Верона
Кальяри
11
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ростов
Уфа
01
Все события
Фоторепортажи
21Мир прощается с Диего Марадоной
10«Зенит» потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов
18:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матч чемпионата Италии «Удинезе» — «Аталанта» перенесен из-за непогоды

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Матч 10-го тура чемпионата Италии по футболу между «Удинезе» и «Аталантой» перенесен на более поздний срок из-за непогоды, сообщается на странице клуба из Бергамо в Twitter.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча была запланирована на воскресенье и должна была начаться в 17:00 мск.

Причиной переноса стал сильный дождь в Удине, который привел газон на стадионе в непригодное для игры состояние.

Читайте также
 Секреты ангела: жена вратаря сборной России сразила даже Роналду
Дзюба описал тренера сборной России одним словом
Валиева победила на этапе КР с результатом выше мирового рекорда
Норвежка выиграла пасьют на втором этапе Кубка мира по биатлону
Рэпер Баста прокомментировал смерть Виктора Понедельника
«Динамо» поднялось на четвертое место в турнирной таблице РПЛ
В «Уфе» назвали причину отсутствия тренера в матче с «Ростовом»
«Сампдория» — «Милан»: смотри все матчи Серии А в прямом эфире
ЦСКА играет с «Химками» в чемпионате России (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь