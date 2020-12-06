Прокурор: Врачи не давали Марадоне лекарства для лечения сердца

«Никто не позаботился о пациенте. Очевидно, что врачи виноваты. Они не оказали ему должной помощи. За пациентом не наблюдали, не следили за состоянием его здоровья. Ему не давали необходимых лекарств, положенных людям, у которых больное сердце.