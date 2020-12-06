Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вильярреал
Эльче
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Шальке-04
Байер
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кротоне
Наполи
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
20
Футбол. Зарубежный
22:15
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
22:45
Сампдория
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Метц
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
19:00
Реймс
Ницца
00
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Химки
22
Футбол. Зарубежный
18:15
Осасуна
Бетис
02
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Штутгарт
12
Футбол. Зарубежный
17:15
Шеффилд Юнайтед
Лестер
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Анже
Лорьян
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Бордо
Брест
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Дижон
Сент-Этьен
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Страсбур
04
Футбол. Зарубежный
17:00
Парма
Беневенто
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Рома
Сассуоло
00
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Арсенал Т
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Гранада
Уэска
33
Футбол. Зарубежный
15:00
Лилль
Монако
21
Футбол. Зарубежный
15:00
Вест Бромвич Альбион
Кристал Пэлас
15
Футбол. Зарубежный
14:30
Верона
Кальяри
11
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ростов
Уфа
01
Все события
Фоторепортажи
15Россия без побед: ЦСКА не смог обыграть «Фейеноорд»
13Майк Тайсон провел поединок с Роем Джонсом
20:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Прокурор: Врачи не давали Марадоне лекарства для лечения сердца

Прокурор Сан-Исидро заявил, что легендарный аргентинский форвард Диего Марадона не получил необходимое лечение, что и привело его к смерти. Первые результаты расследования дела опубликовала La Repubblica.

Наверх
24
фотографии
24
фотографии
24
фотографии

«Никто не позаботился о пациенте. Очевидно, что врачи виноваты. Они не оказали ему должной помощи. За пациентом не наблюдали, не следили за состоянием его здоровья. Ему не давали необходимых лекарств, положенных людям, у которых больное сердце.

Нет сомнений, что за всё отвечал его врач, доктор Леопольде Луке. Он координировал оказание медицинской помощи. И работа не была организована. А пациент слепо верил ему, — заявил прокурор.

Марадона скончался 25 ноября на 61-м году жизни.

Читайте также
 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
ЦСКА сыграл вничью с «Химками» в матче чемпионата России
Норвежка выиграла пасьют на втором этапе Кубка мира по биатлону
Валиева победила на этапе КР с результатом выше мирового рекорда
«Динамо» поднялось на четвертое место в турнирной таблице РПЛ
В «Уфе» назвали причину отсутствия тренера в матче с «Ростовом»
«Сампдория» — «Милан»: смотри все матчи Серии А в прямом эфире
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь