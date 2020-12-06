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22:15 (мск), источник: ТАСС

«Тоттенхэм» победил «Арсенал» и возглавил таблицу АПЛ. Кейн забил 250-й гол в карьере

ТАСС, 6 декабря. Футболисты «Тоттенхэма» обыграли «Арсенал» со счетом 2:0 в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

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Источник: AP 2020

Мячи забили Сон Хын Мин (13-я минута) и Гарри Кейн (45+1). Кейн забил 250-й гол в карьере, для этого ему понадобилось 412 матчей: 202 гола в 304 матчах за «Тоттенхэм», 9 голов в 27 встречах за «Миллуол», 5 голов в 18 играх за «Лейтон», 2 мяча в 15 играх за «Лестер», еще 32 раза нападающий отличился в 48 матчах за сборную Англии.

Команда
Тоттенхэм Хотспур

«Тоттенхэм» продлил беспроигрышную серию в АПЛ до десяти матчей (семь побед, три ничьи) и вышел на первое место в турнирной таблице, набрав 24 очка в 11 матчах. «Арсенал» идет 15-м, имея в активе 13 очков после 11 встреч.

В следующем туре подопечные Жозе Моуринью 13 декабря в гостях сыграют с «Кристал Пэлас», а 10 декабря дома примут бельгийский «Антверпен» в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы. «Арсенал» в тот же день в игре Лиги Европы на выезде встретится с ирландским «Дандолком», а в 12-м туре АПЛ 13 декабря на домашнем поле проведет игру против «Бёрнли». Обе команды уже обеспечили себе место в плей-офф второго по значимости еврокубкового турнира.

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2:0
Первый тайм: 2:0
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