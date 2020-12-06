«Тоттенхэм» победил «Арсенал» и возглавил таблицу АПЛ. Кейн забил 250-й гол в карьере

Мячи забили Сон Хын Мин (13-я минута) и Гарри Кейн (45+1). Кейн забил 250-й гол в карьере, для этого ему понадобилось 412 матчей: 202 гола в 304 матчах за «Тоттенхэм», 9 голов в 27 встречах за «Миллуол», 5 голов в 18 играх за «Лейтон», 2 мяча в 15 играх за «Лестер», еще 32 раза нападающий отличился в 48 матчах за сборную Англии.

Команда Тоттенхэм Хотспур

«Тоттенхэм» продлил беспроигрышную серию в АПЛ до десяти матчей (семь побед, три ничьи) и вышел на первое место в турнирной таблице, набрав 24 очка в 11 матчах. «Арсенал» идет 15-м, имея в активе 13 очков после 11 встреч.