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00:41 (мск), источник: Lenta.Ru

«Ливерпуль» одержал разгромную домашнюю победу и вышел на второе место в АПЛ

«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Вулверхэмптон» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в воскресенье, 6 декабря, и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей забитыми мячами отметились Мохамед Салах, Жоржиньо Вейналдум и Жоэль Матип. Кроме того, автогол на свой счет записал Нелсон Семеду.

Победа позволила «Ливерпулю» набрать 24 очка и выйти на второе место в турнирной таблице. В активе «Вулверхэмптона» 17 очков, клуб находится на десятой позиции.

В следующем туре «Ливерпуль» 13 декабря на выезде сыграет с «Фулхэмом». «Вулверхэмптон» днем ранее на своем поле примет «Астон Виллу».

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Ливерпуль
4:0
Первый тайм: 1:0
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