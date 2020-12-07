«Ливерпуль» одержал разгромную домашнюю победу и вышел на второе место в АПЛ

Встреча прошла в воскресенье, 6 декабря, и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей забитыми мячами отметились Мохамед Салах, Жоржиньо Вейналдум и Жоэль Матип. Кроме того, автогол на свой счет записал Нелсон Семеду.